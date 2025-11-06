グロース先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の708ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
777.14ポイント ボリンジャーバンド3σ
761.06ポイント ボリンジャーバンド2σ
760.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
759.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
755.81ポイント 75日移動平均
744.97ポイント ボリンジャーバンド1σ
728.88ポイント 25日移動平均
718.50ポイント 一目均衡表・基準線
712.79ポイント ボリンジャーバンド-1σ
711.86ポイント 200日移動平均
710.60ポイント 5日移動平均
710.00ポイント 一目均衡表・転換線
708.53ポイント 5日東証グロース市場250指数現物終値
708.00ポイント 6日夜間取引終値
696.70ポイント ボリンジャーバンド2σ
680.62ポイント ボリンジャーバンド3σ
