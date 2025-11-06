　6日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の708ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

777.14ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
761.06ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
760.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
759.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
755.81ポイント　　75日移動平均
744.97ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
728.88ポイント　　25日移動平均
718.50ポイント　　一目均衡表・基準線
712.79ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
711.86ポイント　　200日移動平均
710.60ポイント　　5日移動平均
710.00ポイント　　一目均衡表・転換線
708.53ポイント　　5日東証グロース市場250指数現物終値
708.00ポイント　　6日夜間取引終値
696.70ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
680.62ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース