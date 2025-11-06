40・50代が似合う「着回し抜群トップス」→【GU】で見つけた！

オシャレはしたくても、仕事や子育てに追われる40・50代にとって毎日の服選びは少し億劫に感じることも。程よくきちんと感も求められる世代だからこそ、着回しのきく上品なトップスがあると心強そうです。今回ご紹介するのは、【GU（ジーユー）】で販売中の2ピーストップス。セットでも単品でも活躍し、着るだけでコーデがサマになりそうで、頼れそうな商品です。スタッフさんのリアルな着こなしと合わせてご紹介するので、ぜひチェックしてみて。

着回し力優秀なカーデ × ベストの2ピース

【GU】「パフニット2ピースカーディガン」\3,990（税込）

カーデとVネックベストがセットになった商品。カーデの短め丈とドルマンスリーブで、セットで着ると程よく抜け感のあるシルエットに。カーデ単品では前後どちらでも着られる2WAY仕様で、セーター感覚でも楽しめます。シンプルなベストはシャツとのレイヤードにもぴったり。起毛感のあるニットは、公式サイトで「やわらかくて着心地がよく、チクチクしにくい」と紹介されており、着心地の良さも期待大です。

リラックス感ときちんと感を程よくミックス

2ピースをセットで着てカーゴパンツを合わせると、抜け感のバランスが絶妙。ワークテイストのカジュアルさに、きちんと感と柔らかな女性らしさが加わり、ぐっとこなれた雰囲気に仕上がっています。カーデの前を開けて軽やかに着こなせば、シンプルな組み合わせでも大人の余裕を感じさせる装いに。足元は女性らしいシューズでまとめて、リラックスしたラフさを程よく引き締めて。

襟付きデザインで大人のきちんと感をプラス

【GU】「2ピースリブニットポロシャツ(ノースリーブ)」\1,990（税込・セール価格）

カーデと袖なしのポロシャツがセットになった、2ピースアイテム。コンパクトなインナーとクロップド丈のカーデが絶妙なバランスです。襟付きのデザインが上品さを後押しし、コーデをきれいめな雰囲気に仕上げてくれそう。「サラッとした肌ざわり」（公式サイトより）のリブ素材で、程よいフィット感が期待できます。単品使いはもちろん、セットで着てもすっきりとしたシルエットにまとまりそうです。

オフィスにも週末にも映えるきれいめコーデ

クラシカルな雰囲気のスカートを合わせれば、上品な雰囲気がぐっと引き立つスタイルに。インナーはタックインしてももたつかず、すっきりまとまりそうなシルエット。カーディガンを肩掛けして抜け感を出すのも、ぜひ参考にしたいポイントです。オフィスはもちろん、週末のお出かけにも映えそうな、きれいめコーデ。真似するだけでオシャレ度が高まりそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S