■台風26号

6日(木)午前3時に台風26号が発生しました。今後は発達しながら西よりに進む予想で、10日(月)にはフィリピンの東で非常に強い勢力となりそうです。来週は沖縄などに影響が出るおそれがありますので、今後も最新の情報にご注意ください。

◎全国の天気

午前中は関東から西日本の太平洋側を中心に、曇りや雨の所があるでしょう。午後は次第に晴れ間が広がりそうです。北陸から北日本は朝から晴れる所が多いでしょう。ただ、北海道は天気が下り坂で、夕方以降は雨の範囲が広がりそうです。

◎予想最高気温

関東から西日本は前日より高い所が多いでしょう。名古屋は6℃も高い22℃、大阪は4℃高い21℃の予想です。東京も前日よりはやや高くなりますが、18℃で日差し控えめ、北風が少しひんやりと感じられそうです。仙台は18℃、札幌は15℃で前日と同じくらいの予想です。

◎週間予報・大阪〜那覇

天気は周期的に変化しそうです。8日(土)にかけては晴れる所が多くなりますが、9日(日)は広い範囲で雨が降るでしょう。沖縄は、来週中頃から台風の影響にお気をつけください。気温は平年並みの日が多い予想です。

◎週間予報・札幌〜名古屋

7日(金)は北海道で雪や雨の降る所があるでしょう。平地でも雪の積もる所がありそうです。東北と東日本は8日(土)にかけて晴れる所が多いでしょう。9日(日)から10日(月)にかけては広く曇りや雨となりそうです。