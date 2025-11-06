アーティストのコムアイ（33）が4日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。法律婚における「妻」「夫」に潜む呪縛について自身の考えを明かした。

コムアイは双方の名前を変えたくないのが一番理由で事実婚を選択。その上で「妻とか夫とか言葉に重なった呪い？ 集積しているイメージがあるじゃないですか。自分の中で『妻だからこれやらなきゃいけないな』とか。『旦那だからこれやってほしいな』って、それが結構、制度より重いと思ってて。軽くみちゃいけないなと思ってて」と持論を展開した。

現状、住民票は同居（別世帯）だという。「住民票を一緒にする話はしている」としながらも「私にとって重要なのは、妻とか夫ってわざわざ呼ばないというか。そのために逃げてきてるので。一応妻、一応夫と書かれるのが、嫌だ」と語った。

今放送のテーマは「事実婚」。事実婚とは婚姻届を提出せず、婚姻の意思を持って夫婦同様に共同生活を送ることを指す。MCは上田晋也が務め、大久保佳代子、IMALU、コムアイ、漫画家の水谷さるころ氏、弁護士の三輪記子氏が出演。男性ゲストは荒牧慶彦。