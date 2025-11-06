料理好き芸能人が作る“秋の味覚”レシピがプロ級！ 「お店みたい」「献立の参考にしたい」
「食欲の秋」と言われるように、栗、きのこ、柿、秋刀魚（サンマ）などこの時期に収穫される食材はおいしいものが盛りだくさん！ 今回は、料理の腕に覚えのある女性芸能人がインスタグラムで披露した、おいしそうな“秋の味覚”レシピの数々をまとめた。
【写真】料理好き芸能人が作る“秋の味覚”レシピがおいしそう！
■藤本美貴
元アイドルでタレントの藤本美貴は、「夜ご飯 無事に終わりました」とつづり、手料理を披露した。木目調のテーブルには、色とりどりの料理がずらり。小さめサイズのピンクの魚焼きグリルには、ほんのり焼き目のついた鮭の切り身が乗っており、食欲をそそる。
そのほか、サニーレタスやキュウリのサラダ、子どもが好きそうなつくねには、卵黄が別皿で添えられている。彩り豊かで栄養満点な料理の数々に、コメント欄には「全部美味しそう!」「お店みたい」「野菜多めで良いですね」「マッチョめしも考えたヘルシーなお料理」などの声が寄せられている。
■誠子
元お笑いコンビ・尼神インターの誠子は「西京焼きが好きやねん 秋鮭の西京焼き」「甘めの糀味噌とみりんで漬けて焼きます」と鮭の西京焼きがメインの食卓を公開している。「豆腐の卵とじの主役は長葱です スパイスチキンは塩とクミンとシナモンで漬けるのがお気に入り」と彩り良く盛り付けられた手料理を紹介し、佐賀茄子の南蛮漬け、ひょうたんかぼちゃの煮物に新米など、秋らしい素材を生かした料理も添えている。
見た目からして食欲をそそる品々に、ファンからは「お店みたい」「秋らしい食卓」「彩りが綺麗」「料理人」「レシピもっと知りたい」「ビールに合いそう」などと反響が寄せられている。
■工藤静香
秋の味覚の人気メニューと言えば、炊き込みご飯。歌手の工藤静香は、おこげがなんともおいしそうな炊き込みご飯を公開した。具材については「鶏、ごぼう、舞茸の炊き込みご飯」と、秋の味覚をふんだんに使っていることを明かし「食べ切り一合しか炊かないので、鶏肉1パックの半分を炊き込みご飯、その残りをそばつゆに」と、食材を無駄なく使う工夫も紹介している。添えられている副菜については、「私のきんぴらごぼうは牛肉入りです。完全なるおかずになります！」と、こだわりも明かした。
ファンからは「とても美味しそう」「一合炊き、真似したい」「きんぴらに牛肉！ 最高ですね」「献立の参考にしたいです」「盛り付けも素敵」「ヘルシーで良いですね」といったコメントが寄せられている。
3児育てるシンママの大学いもがおいしそう！
■渡辺美奈代
元おニャン子クラブで歌手・タレントの渡辺美奈代は、YouTube動画で「お月見ごはん」を作ったことを告知。インスタグラム投稿では、ご飯とさつまいも、きのこ類など秋の食材をふんだんに使い、ゆで卵を月に見立てたお月見汁、肉団子の夕食、さらにかつて紹介したお月見にゅうめんを披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛いお月見ディナー」「食べてみたい」「料理上手で尊敬する」「色とりどりでとても綺麗」「一品一品のこだわりが伝わる」などと反響が寄せられた。
■小倉優子
子どもも大好きな秋の味覚のおやつと言えば、大学いもだ。3児を育てるシングルマザーでタレントの小倉優子は、リールで「カリツヤ 大学芋」と題したレシピ動画を公開している。
自らのナレーション付きで、乱切りにしたさつまいもに片栗粉・小麦粉などをまぶしてカラッと揚げる様子や、砂糖やしょうゆを使った照り照りの見るだけでおいしそうなタレを作っている様子を公開。タレを煮たフライパンにさつまいもを戻して絡め、火を止めて黒ごまを振れば完成。「下に保冷剤を引いたら早く冷えるよ」と、主婦ならではの知恵も紹介している。
小倉自身も息子と2人で試食し「おいしい!!」と自画自賛している投稿には「とっても美味しそう」「簡単にできるなら作ってみたいな」「少ない油でできるのいいですね!!」「私も作れそう！」「可愛くて料理上手」などのコメントが寄せられている。
引用：
「藤本美貴」インスタグラム（＠mikittyfujimoto）
「誠子」インスタグラム（＠seiko_1204）
「工藤静香」インスタグラム（＠kudo_shizuka）
「渡辺美奈代」インスタグラム（＠watanabe_minayo）
「小倉優子」インスタグラム（＠ogura_yuko_0826）
