お洒落な街・横浜にありながらも昼飲み上等！な昭和感が残る地下街がある。昼飲み堪能兼、覆面突撃取材敢行！平日昼間から酔客で混み合う桃源郷であった！

定食で1杯！いや3杯いける『あきよし』＠ぴおシティ地下2階

和食系の酒場の多い、この地下迷宮では珍しく、ちょっと洋風のツマミやピザもあり。さらに11時〜14時は、日替わり定食も提供するのも珍しいが、近隣で働くビジネスマンの昼食かと思いきや「日替わりランチにハイボール」なんて注文の声が飛び交う。さすが『ぴおシティ』と感嘆。

日替わりランチ（メンチカツ、野菜炒め）850円

『あきよし』日替わりランチ（メンチカツ、野菜炒め） 850円 この日の日替わり定食は「メンチと野菜炒め」。う〜む、呑めるオカズだ

横浜といえばやはりこの料理！『横濱飯店』＠ぴおシティ地下2階

横浜といえば中華街、ならば中華料理だ！ってことで、焼売に餃子といった点心や、ピータン、豚の耳にクラゲといった冷菜で飲むもよし。一品料理に麺類、丼類で胃袋を満たしながら、やっぱり飲んじゃうのもまたよし。横浜ならではの麺・サンマーメンも、もちろんございます。

五目かた焼きそば950円

『横濱飯店』五目かた焼きそば 950円 主食にもなればツマミにもなるのがかた焼きそば

安心して入店、味は更に大満足『手羽唐酒場ビクトリー』＠ぴおシティ地下2階

ともすればオヤジムードの強いこの地下2階において、若い女性でも入りやすい明るくポップなムードのお店。テキーラもあるし。他意なく書きますが、店員さんも若い女性でした。手羽先唐揚は、店の名物に恥じない美味。中辛、甘口、塩の三味をぜひ全種いってください。

手羽先唐揚（甘口、中辛、塩）1本143円、モヒート（ジャン酎用ミントとライム）110円、ジャン酎（プレーン）1430円

『手羽唐酒場ビクトリー』（手前）手羽先唐揚（甘口、中辛、塩） 1本 143円、（ドリンク：左）モヒート（ジャン酎用ミントとライム） 110円、（ドリンク：右）ジャン酎（プレーン） 1430円 メニューに「まずはこれ」とある、信じて損なし手羽先唐揚。別注文のミントとライムで酎ハイをモヒート風に飲ますのが洒落とる

もつ焼く香り地下にも漂う『ゴールデンもつ』＠ぴおシティ地下2階

店名は『ぴおシティ』の80年代初期までの名称『ゴールデンセンター』に敬意を表したか？文字通り金メダル級のもつ焼きを堪能させてくれる。いわゆるキンミヤの梅シロップチョイ割り…この店では名付けて『ゴールデンボンバー』の強烈な酔い心地は、このビルのムードとぴったり合う。

焼きとん（レバー、はらみ、はつ、しろもつ）1本200円、しろもつのみ220円

『ゴールデンもつ』焼きとん（レバー、はらみ、はつ、しろもつ） 1本 200円、しろもつのみ 220円 もつ以外にこんにゃく焼き（180円） に、スバム串（220 円） といった、飲み介の好奇心を沸かせる串もあり

ガッツ石松でなくともおもわずOK牧場！『酒蔵石松』＠ぴおシティ地下2階

地下街の通路にテーブルがいい感じでハミ出した店のルックスに「オッ、いい感じ！」と思わず吸いよせられる立ち飲み酒場。魚介メニューが充実し、その日のオススメが手書きされたホワイトボードから選べば、おのずと旨い肴で酒が呑めることになっている。ありがたや。

皮はぎ刺身（肝付）800円

『酒蔵石松』皮はぎ刺身（肝付） 800円 カワハギは肝の大きい冬が旬と思いがちだが、身に関しては実は夏が旬！それを提供する奥深さよ

酒好きに寛容な地下街にお酒が進む

横浜は桜木町駅。

その改札内というワケではないが、JRの駅からは改札前の地下道を通ってすぐ。横浜市営地下鉄にいたっては、駅の真上に位置するんで、まァ準駅ビルといっても差し支えない複合商業ビルがある。それが『ぴおシティ』だ。

神奈川県桜木町地下街

そしてェェェ！（ココからが本題）その地下2階が、とんでもない昼酒天国になっていることは、首都圏の昼酒マニアならば周知の事実。

だってね、その地下2階って、全部で店舗数が23あるんだけど、喫茶店一軒、靴修理のお店一軒をのぞいた21軒全てが、いわゆる飲み屋！

それもですよ、そのほとんどがまっ昼間から営業開始。それどころか、午前の11時からやってる店も多い。

「昼からっていっても、ランチ営業で、ランチが終わったら中休み入れて、夕方から正式な飲み営業開始でしょ？」なんて疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょうが、冗談じゃない!!

ランチを提供してるお店も、若干ありますが、そこでもランチを肴に飲んでいる。とにかく地下フロア全体で昼から酒盛り！そんな居酒屋に立ち飲み屋にもつ焼き屋などなどが、ズラ〜ッと並んでる光景見てごらんなさい。

お酒好きなら、飲みたい欲求を抑えることはまず不可能。たとえ、「今日は軽く一杯だけで…」なんて思っていても無理な相談。1軒目は軽く仕上げても、店を出た途端に、別の店の蜘蛛の巣にかかること確実。地下はお天道様も見えんし。プラスどの店もありがたくなるような庶民的お手頃価格。そして中には、「安すぎる！」と感嘆する肴もある。

ふと気付けば……アルコールにだけではなく、このフロアの寛容なるムードにも気持ちよく酔っている自分がいる。

『日本一昼から気持ちよく飲ませる駅ビル』。それが『ぴおシティ』である。

神奈川県桜木町『ぴおシティ』

［店名］『ぴおシティ』

［住所］神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1

［交通］JR京浜東北線・根岸線桜木町駅東口から徒歩1分、横浜市営地下鉄桜木町駅直結

撮影／浅沼ノア、取材／カーツさとう

2025年9月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】日替わりランチですら呑める！桜木町で昼からがっつり飲める店のイチオシつまみ一覧（23枚）