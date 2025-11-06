文化放送は５日、公式ＷＥＢで６日のタレントの大竹まことがパーソナリティーを務める「大竹まこと ゴールデンラジオ」（月〜金曜・午前１１時半）に石破茂前首相がゲスト出演することを発表した。

公式ＷＥＢでは石破氏の出演時間を「昼１２時１０分頃〜１２時３５分頃を予定」と伝え、「パーソナリティの大竹まこと、木曜パートナーのジャーナリスト・青木理が、現在の社会情勢や時事問題について石破氏と率直な議論を交わします」と伝え「在任１年を振り返り前総理として経験した政権運営の総括と、そこから得られた洞察を聞くほか、今夏の参院選での自民党大敗により党内で出ていた首相退陣論の一方で、内閣支持率が上昇したという世論の複雑な動きを石破氏はどう受け止めていたのか。また総理辞任直前に発表した「戦後８０年所感」について、改めてどんな思いで発表に至ったのかなど、平和国家としての将来への展望や、高市政権へのエールなど、今の思いを聞きます」と予告した。

さらに「過去にも『ゴールデンラジオ』に度々出演してきた石破氏。総理の職を離れた今だからこそラジオで語れる「ホンネ」や「素顔」に、大竹まことが迫ります」と伝えていた。