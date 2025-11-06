16歳のMF角谷瑠菜のアシストが話題

WEリーグ第12節が11月3日に行われ、ジェフユナイテッド千葉レディースは4-1でAC長野パルセイロ・レディースに勝利して7位に浮上した。

WEリーグの公式X（旧ツイッター）は16歳のMF角谷瑠菜のアシストから、18歳のFW根津里莉日が決めたゴールを公開すると、「凄いワクワクした」「これはすごい！」など注目を集めている。

11位に低迷する長野との試合で、千葉は優勢に試合を進め、前半に2ゴールを挙げると後半35分にもFW小川由姫がこの試合2点目の得点を決めて3-0とリードを広げていた。

そしてすでに勝利をほぼ手中に収めた後半45分に千葉の10代コンビが魅せる。後半31分からピッチに立っていた角谷が右サイドでボールを受けると、3人のDFを引きつけてエリア内に入り、急角度のターンで一気に縦へと仕掛ける。これで2人のマークを剥がすと、最後まで寄せてきていたDFの届かない位置でクロスを上げた。

このクロスをファーポスト際で待っていたのが、後半43分からピッチに立っていた根津だった。ピッチに立ってからわずか2分、左足で角谷のクロスに合わせてゴールを決めた。

この動画には根津も自身の公式Xででコメントし、「やっっと！！ 決めることができました！ ほんとるながスーパーすぎたね ありがとう 次は私がいいクロスあげるね さいこうです！！」と、3人のDFを手玉にとってアシストした角谷に感謝するとともに、お返しアシストをすると約束を交わしていた。また、ファンからもアシストした角谷のプレーについて「すごすぎ」「これはすごい！」「一連の流れに凄いワクワクした」「レディースの宝だね」「絶妙です」など称賛のコメントが寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）