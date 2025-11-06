米人気番組で対面

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレード、ドジャースタジアムでWS連覇を祝うセレモニーを行った。翌日、“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス外野手は大人気ハリウッド女優との対面を報告した。

ヘルナンデスは4日（同5日）、デーブ・ロバーツ監督、ウィル・スミス、ブレイク・スネル、タイラー・グラスノーとともに米放送局「ABC」の米人気番組「ジミー・キンメル・ライブ」に出演。そこで会ったのは、映画「アベンジャーズ」シリーズへの出演などで知られる女優エリザベス・オルセンだった。

白いTシャツ姿のヘルナンデスの隣でドジャースのロゴが入ったTシャツを着たオルセン。ヘルナンデスの妻マリアナ・ビセンテさんとともにカメラに笑顔を向けた。この日、オルセンも同番組に出演。オルセンは大のドジャースファンであることを公言しており、本拠地で試合を観戦する姿も何度も目撃されている。

ヘルナンデスは自身のインスタグラムで実際の画像を公開。文面に「ジミー・キンメル・ライブでいい子のふりをして、口を滑らせて問題を起こさないよう努める」と記した投稿には、米ファンから「えぇ、エリザベスに会ったの?!」「スーパーファンのエリザベス・オルセンが同じ夜にそこにいて、お気に入りの選手に会えたのが偶然だったっていうのが最高」「君はエリザベスのお気に入りの選手だよ」「よくやった」などの声が上がっていた。



