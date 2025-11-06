コベントリーMF坂元達裕が貴重な同点弾

イングランド2部のコベントリー・シティは現地時間11月4日、リーグ第14節でシェフィールド・ユナイテッドと対戦、3-1で逆転勝利を収めた。

コベントリー・シティのMF坂元達裕は、貴重な同点ゴールを決める活躍を見せたなか、ファンからは「また決めてる！」と話題を呼んでいる。

坂元は10月25日にワトフォード戦（3-1）で今季2ゴール目となるゴールを決めると、前節のレクサム戦（2-3）で2試合連続となるゴールを記録した。

シェフィールド・U戦でも右サイドでスタメン起用された坂元。先制点を奪われる苦しい展開となったが後半4分、ロングスローインからのこぼれ球に素早く反応し、左足を振り抜くと、シュートはネット右下に突き刺さった。

勢いに乗ったコベントリーは後半15分に逆転に成功。終了間際にもダメ押しの3点目を奪い、見事な逆転劇で勝ち点3を手にした。

3戦連発と首位を走るチームで好調を維持する坂元の活躍にSNS上でファンから「代表呼んでくれ」「絶好調だな！」「えぐい！」「また決めてる！」「めっちゃ活躍してる」と、さまざまなコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）