契約社員として現在の会社に入社して以来、5年間ひたすら真面目に働いてきた男性。上司からの「契約更新は最長5年。その後は正社員登用の道もある」という言葉を信じ、「いつかは正社員に」という希望を胸に、日々の業務に取り組んできた。



しかし、通算契約期間が5年を超え、これまでの努力が報われる瞬間が来たと思う男性に、人事部が通達したのは「無期雇用契約社員」への転換だった。しかも給与や待遇は、これまでの契約社員時代とほとんど変わらない。



正社員になれるとばかり思っていた男性は、「正社員じゃないんですか？」と思わず質問する。すると人事部は「いえ、あくまで契約期間の定めがなくなるということです」と、無情な回答をした。



この男性のように、「無期雇用」が必ずしも「正社員」を意味しないという現実に直面し、戸惑うケースは少なくない。では「無期雇用契約社員」と「正社員」は何が違うのか、社会保険労務士法人こころ社労士事務所の香川昌彦さんに聞いた。



ー「無期転換ルール」とは、どのような目的で導入された制度ですか？



これは、パートタイマーや契約社員といった、期間の定めのある労働契約（有期労働契約）で働く方々の雇用の安定を図るために導入された制度です。



有期労働契約は、3ヶ月や1年といった期間で契約が更新されていきますが、契約期間が満了した際に更新されなければ、職を失う「雇い止め」のリスクが常に伴います。こうした不安定な立場にある労働者を保護するため、同じ会社で契約更新を繰り返して通算5年を超えた労働者が希望した場合、企業は期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換しなければならない、と法律で定められました。



ー「無期雇用契約社員」と「正社員」の違いは何ですか？



最も誤解されやすい点ですが、「無期転換」は「正社員化」とは全く別の話です。



「無期雇用契約社員」というのは、あくまで労働契約の期間の定めがなくなるだけです。仕事の内容、責任の範囲、勤務時間、給与といった労働条件は、原則として無期転換する直前の契約社員の時のものがそのまま引き継がれます。



一方で、「正社員」は、期間の定めがないことに加え、一般的に責任や権限の範囲が広く、より基幹的な業務を担うことが期待されます。例えば、業務範囲に制限がなく、転勤や部署異動の可能性があったり、役職が与えられたりするなど、契約社員とは担うべき役割そのものが異なります。



仕事の内容や責任は変わらずに、定年まで働けるようになるのが「無期転換」で、仕事のグレードが上がり、責任や役割も変わるのが「正社員化」と考えると分かりやすいでしょう。



ー「5年経てば正社員になれる」と誤解させるような説明をしていた場合、企業側に問題はないのでしょうか



企業側の説明責任に問題があったと言える可能性が高いです。多くの企業では、「無期転換ルール」とは別に、契約社員から正社員になるための「正社員登用制度」を設けています。



もし会社側が、この二つの制度を明確に区別して説明せず、「5年経てば自動的に正社員になれる」かのような誤解を与える言い方をしていたのであれば、それは労働者に対して不誠実な対応であったと言わざるを得ません。



企業は制度について、誠実に説明を尽くす責任がある一方で、労働者も自分を守るために契約内容を正しく理解しておく必要があるでしょう。



