オリコン株式会社はこのほど、実際のサービス利用者を対象とした「高校受験 塾(集団塾)」についての顧客満足度調査を実施。都道府県別に「成績向上・結果」「適切な受講費用」「適切な人数・クラス」「講師」「カリキュラムの充実さ」「教室・自習室」「通いやすさ・治安」「スタッフ」「提供情報(入試情報)」の9項目について満足度を聴取、地方ごとのランキングを公表した。



【調査結果】大手校から地域に根ざした教室まで みんなが選んだ高校受験塾は

【北海道】



「ニスコグループ」が5年連続7度目の総合1位。8項目で1位を獲得し、「適切な受講費用」では2018年から8年連続1位の評価を継続している。



【東北】



「練成会」が6年連続の総合1位となった。評価項目別の7項目でトップを獲得し、「適切な人数・クラス」では7年連続の1位に輝いた。



【北関東】



「進学塾ACADEMY/進学塾QUALIER」が3年連続の総合1位。評価項目別の7項目で1位となり、「適切な人数・クラス」「教室・自習室」は2021年から5年連続で首位を継続している。



【首都圏】



「高校受験ステップ」が9年連続の総合1位を獲得。5項目で1位となり、「カリキュラムの充実さ」「提供情報」の2項目でも9年連続1位の評価を得ている。また、「SAPIX中学部」は「教室・自習室」で2年連続の1位となり、「通いやすさ・治安」は「国大セミナー」が3年連続の1位だった。「適切な受講費用」「適切な人数・クラス」では「Z会進学教室」が選ばれている。



【甲信越・北陸】



「信学会ゼミナール」が4年連続で総合1位。評価項目別の4項目でトップとなった。



【東海】



「文理学院」が3年連続で総合1位。「成績向上・結果」「適切な受講費用」「通いやすさ・治安」の3項目でも3連覇を果たした。



【近畿】



「立志館ゼミナール」が2年連続6度目の総合1位。評価項目別でも6項目で1位の評価を得た。「適切な受講費用」は「木村塾」が3年連続で1位となり、「能開センター」は「教室・自習室」で2021年から5年連続1位、「成績向上・結果」で1位となった。「通いやすさ・治安」は「開進館」が2年連続で1位に選ばれた。



【中国・四国】



「宇部進学教室」が6年連続で総合1位。評価項目別でも7項目で首位に選ばれ、「カリキュラムの充実さ」「提供情報」の2項目では6年連続の1位となった。



【九州・沖縄】



「早稲田スクール」と「昴」が同点で総合1位となった。「昴」は「適切な受講費用」「適切な人数・クラス」「講師」「スタッフ」「提供情報」の5項目で1位となり、初の総合1位を獲得した。



（よろず～ニュース調査班）