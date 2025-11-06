「家族が事故に遭うかもしれない」と脅迫して自白を強要…”宗教弾圧”で捕まった女性が暴露する”極悪非道”なイランの刑務所の実態

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

『白い拷問』連載第38回

『「悪臭が漂う極寒の独房」「隣の房から叫び声が」…“宗教弾圧”で捕まった女性がイランの刑務所で見た「阿鼻叫喚の地獄絵図」』より続く。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：マフバシュ・シャリアリ

マフバシュ・シャリアリ（1952年、イスファハン州アルデスタン郡ザバレ地区生まれ）は2008年3月5日にマシュハドで逮捕され、20年の禁固刑を科された。2017年9月18日、刑法134条（複数の刑で有罪となった人物は、最も重い罪状に科された刑期だけ服せば良い）の申請が認められ、釈放された。

マフバシュは10歳のとき、家族とともにテヘランに移り住んだ。高校卒業後、大学で教育学を学びながら、国立学校で教壇に立った。のちに教育省で働き始め、学校の教師として、また貧しい地区やテヘラン南部の学校では学校長として職務を果たした。1979年の革命と1980〜83年の文化革命ののち、マフバシュは政府が「血迷ったバハーイー教」と呼ぶ宗教を信じていたため、教育省を追放された。その後、いかなる政府系の機関にも雇用されることはなかった。のみならず、彼女は大学で勉強を続けることも禁止され、一時期は家に閉じこもっていた。その頃、彼女の夫も仕事と財産を政府に没収された。

のちにマフバシュはイラン国内のバハーイー教のコミュニティで教育に携わるようになり、「バハーイー大学」（オンライン大学）を共同設立した。これは、大学進学を禁止されているイランのバハーイー教徒の若者の苦境を、ある程度救済するために作られたものだった。2006年、彼女は暫定のヤラン（ペルシャ語で友という意味）委員会メンバーに選ばれ、他の6人の代表メンバーとともにイランのバハーイー教コミュニティに関わる運動をしていた。マフバシュは逮捕されるまで、この組織の委員長だった。

極寒の独房

--他のタイプの独房を経験しましたか？

はい。諜報局のサグドゥニのあと、比較的大きい部屋に移されました。部屋の隅に、毛布がマットレス代わりに敷かれていました。それとは別に、クリーム色の毛布が床に置いてありました。ドアで仕切られた向こうにはトイレがあり、シャワーがついていました。そのせいでやっぱり独房には耐え難い悪臭が漂っていました。最初に私がしたことは、ドアと壁を洗うことでした。残念ながら強い悪臭は消えませんでしたが。天井のすぐ下の壁に小さな窓があり、室内を薄暗く照らしていました。

背の届くところに窓はなく、独房のなかはとても暗かったのですが、夜明けになると小鳥のさえずりが聞こえて嬉しくなりました。その声は私にとって生命の証でした。最初の3日間、移動させられる時間帯のせいで昼食も夕食も食べられませんでした。

ある夜、やっとの思いで隔離房の最後のベッドにたどり着くと、干からびたパンがひと切れ、天井の配管のそばに置いてありました。私はあまりに空腹だったのでパンを手に、一瞬まじまじと見つめましたが、横になって食べました。少しだけ気分が良くなりました。それは寒い夜のことで、体の震えが止まりませんでした。

ついに、重たい絨毯の端を自分にかけることを思い立って、引っ張り上げようとしました。そのとき、寒いのは自分の頭のすぐ横から冷たい風が吹いてくるからだと気づきました。天井下の小窓です。どうにもなりませんでした。凍え死ぬかと思いました。

「お前は生きてこの場所から出られない」

--独房にいるのはどんな感じでしたか？

独房は単に窮屈で、暗い、生命のない空間だというだけではありません。この期間、囚人へのプレッシャーはどんどん強くなっていきます。重苦しく厳しい尋問、脅し、侮辱、家族や友人へ危険が及ぶのではないかという心配、家族の近況を知ることができないこと、自分や家族や同胞の身に何が起きるのか分からないこと、それらが一気にのしかかってくるのです。ひとつひとつの質問の答えが、運命を決するかもしれません。また尋問官は常にホラを吹き、悪態をつき、大声を出し、嘘をつきます。囚人を弱らせて従順にさせるための方法です。

独房拘禁が長引くと、身体的、精神的ダメージは深刻です。孤立は人の感覚を鈍らせ、心のバランスを狂わせます。先の見通しを立てることができなくなります。これは、思考回路が支離滅裂で途切れがちになることと、光や色、音、いい匂い、触覚、ただ普通の視線を浴びる、といった感覚が遮断されることと関係があります。そしてひどい食習慣のせいで眠れなくなり、不眠症や体重減少を招きます。私は最初の数ヵ月で20キロ痩せました。

--あなたが脅されたネタは何でしたか？

もっともつらかったのは、週に2回マシュハドまで面会に来ている息子の身に危険が迫っているかもしれない、道中事故に遭うかもしれないと尋問官に言われたときでした。あるいは、夫がマシュハドに来ることはないだろう、なぜなら来て捕まったら背教の罪で即刻死刑だろうから、と言われたときです。「お前は生きてこの場所から出られない」と尋問官はいつも言っていました。そんな脅しが多かったです。

もちろん私はそれを信じてしまいました。私の容疑はそれまでとは全く別で、起訴内容では死刑を求刑されていました。単なる脅しではなくなったのです。尋問官はまた、ヤラン委員会のメンバーのタヴァコリ氏もここの独房に拘禁されていると言いました。結局嘘だったのですが。「お前の気の毒な亭主は入院したぞ」とも言われました。「持病でもあるのかね？ あんたが死に目に会えないなんてことにならないと良いが」。

私は主人の身に何か良くないことが起きたのだとすっかり信じました。自分では家族や同僚の状況を知るすべがなかったので、こういうことには本当に苦しめられました。

プラスチックの味がするお茶

--食事はどうでしたか？

それほどひどくはなかったはずですが、私は別の理由で、ほとんど食べられませんでした。独房にいると、配膳車のタイヤの音が聞こえてきます。私は立ち上がり、ドアの下方の開口ハッチから、でこぼこのアルミのボウルによそわれた食事を受け取ります。いつもの年配の男性が突き出してくるのです。ティーカップは赤いプラスチック製で年季が入っており、お茶にもプラスチックの味がしました。

こういう非人間的な扱いに腹が立って仕方ありませんでした。それでほとんど口をつけませんでした。だからひどく痩せたのです。具合が悪くなったのは、震えが止まらなかったせいだと思います。夜になると汗をかいてしまうので、毛布を替え、毎晩シャワーを浴びました。できるだけ着替えて服を洗いました。そして床に広げたチャドルの上で乾かしました。

--外気に触れることはありましたか？

ほんの一瞬でした。尋問官の気まぐれで外に数分連れ出されることがありました。たった3歩先に行くだけでしたが、それでも独房ほど臭くなくて、落ち込んだ気分を忘れることができました。

翻訳：星 薫子

『残された選択肢は「自らの死」か「愛する同胞の死」のみ…“宗教弾圧”でイランの刑務所に収監された女性が気付いた「独房生活の辛さ」』へ続く。

【つづきを読む】残された選択肢は「自らの死」か「愛する同胞の死」のみ…”宗教弾圧”でイランの刑務所に収監された女性が気付いた「独房生活の辛さ」