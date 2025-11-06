【校閲クイズ】「講演において、弱さも失敗談もすべてさらし出すことで聴集の心をつかんだ」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「講演において、弱さも失敗談もすべてさらし出すことで聴集の心をつかんだ」

さらす、という言葉にひきずられてつい使ってしまったのかもしれませんが、通常は「さらけ出す（漢字では「曝け出す」）」と使います。また、同音での誤りとなる「聴衆」も気づきたいところ。

× 「講演において、弱さも失敗談もすべてさらし出すことで聴集の心をつかんだ」

〇 「講演において、弱さも失敗談もすべてさらけ出すことで聴衆の心をつかんだ」

