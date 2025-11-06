MLBの春のオープン戦は、2月20日にフロリダとアリゾナで開幕する。開幕日は7試合が予定されており、フロリダ州サラソタではヤンキース対オリオールズ、アリゾナ州メサではカブス対ホワイトソックスの試合が行われる。また、レッドソックスはノースイースタン大学と、ツインズはミネソタ大学との対戦も予定されている。

ワールドシリーズ王者ドジャースは、2月21日にアリゾナ州テンピでエンゼルスとの初戦を迎える。3月3日と4日には、MLB球団がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた各国代表チームと対戦する14試合が予定されている。アメリカ代表は3日にジャイアンツ、4日にロッキーズと対戦し、ともにアリゾナ州スコッツデールのスプリングトレーニング球場で行われる。

3月25日のMLB開幕戦（ヤンキース対ジャイアンツ、サンフランシスコ）に備え、ヤンキースは3月23日と24日にカブスとエキシビションマッチを行う。また、3月22日から24日にかけては、レギュラーシーズン本拠地でのエキシビションゲームも予定されており、ドジャースはエンゼルス相手に恒例のフリーウェイシリーズを戦う。