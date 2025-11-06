今度は大手IT企業が狙われた。アクティビストで知られる村上世彰氏の長女・野村絢氏と旧村上ファンド系投資会社のシティインデックスファーストが、ディー・エヌ・エー（DeNA）株を5.12％取得したことが10月27日に明らかになった。その後、シティインデックス社が買い増し、合計保有比率は6.31％まで高まっている。

「野村氏らは8月下旬から密かにDeNA株の買い増しを進めてきました。両者の取得額の合計は約180億円に及ぶとみられています」（金融関係者）

創業者は女性初の経団連副会長となった南場智子氏（63）。現在も同社会長として辣腕を振るい、横浜DeNAベイスターズのオーナーとしても活躍している。財界総本山の一角を占める企業に、アクティビストが食らいついた格好だ。



南場氏はプロ野球初の女性オーナーでもある ©時事通信社

ただ、ここ最近、野村氏らが標的とした企業は、フジ・メディア・ホールディングスや高島屋、三菱倉庫など不動産を多く保有するところが中心。IT企業のDeNAは異質にも見える。

《この続きでは、メガバンク幹部が解説するアクティビストの狙い、岡村信悟社長兼CEOと南場氏の深い関係などアクティビストの格好の標的となった背景を解き明かしています》

（森岡 英樹／週刊文春 2025年11月13日号）