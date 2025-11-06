「10%引き」と「10個買うと1個おまけ」どっちが得か？変化に敏感になって「兆候」を捉えれば、その先を見通すことができる

米国大統領選に起きた「ある変化と兆候」とは

2024年8月28日付（ネットでは9月8日付）の「長周新聞」一面トップに、筆者は「教育は国家百年の大計―数字・数学を用いた考え方を大切にしよう」という長文の記事を掲載していただいた。その冒頭で、次のことを述べた。

「11月のアメリカ大統領選挙に無所属で立候補を表明していたケネディ氏が、8月23日、選挙活動を中止し、共和党のトランプ前大統領を支持すると表明した。ケネディ氏は民主・共和両党から一部の支持層を取り込むと見られていただけに、選挙戦への影響が注目されている。

それに関しては、ネット上でも多くの方々によるコメントが出ている。それらを読んでみると、各執筆者がどちらを応援したいか、という立場で述べられているものが多いように感じる。筆者は、民主党のハリス候補、共和党のトランプ候補のどちらを支持するという考えはなく、また暗号資産（仮想通貨）にも興味がない。

しかし、暗号資産という数字で表されたものが、ケネディ氏の声明を受けて24時間で約5％も上昇したことを見ると、その声明はトランプ氏に有利に作用するものではないかと考えるのが自然だろう。なぜならば、ケネディ氏もトランプ氏も暗号資産には友好的な姿勢を示してきたからである。」

その後の推移を振り返れば、上記の記事で示した展開になったことがご理解いただけるだろう。

「10%引き」と「10個買うと1個おまけ」どっちが得

2000年代前半のテレビ番組「ニュースステーション」に、以下の内容を部分的に録画で放送する機会があった。ところが生番組で時間がずれてしまったので、私の録画は残念ながら放送されないで終わった。

いま、「1000円の商品を10％（1割）引きで販売」といえば、その商品は900円で販売することになる。これと似ているものに「10個を購入すると1個のおまけ」というものがある。とりあえずその両者を比べてみよう。

定価がx円の商品を10個購入すると1個のおまけが付くとき、10個分と11個分の定価（円）はそれぞれ10xと11xになる。したがって商品11個を10x（円）で購入することになるので、値引きの割合は

x/(11x)＝1/11

となる。それは1割である（1/10）より小さい値なので、「10個で1個のおまけ」より「1割引き」の方が有利になる。

10枚集めると商品を1つプレゼントは？

上記の「10個で1個のおまけ」の考え方を、各商品におまけ券が1枚付いていて、おまけ券を10枚集めると新たに商品を1つもらえる方法に拡張して考えてみよう。もちろん、おまけとしてもらえる商品にもおまけ券が1枚付いていて、実際にこの種の商品もある。

いま、その商品を100個購入したとすると、100枚のおまけ券で10個の商品がもらえる。そして、それらに付いている10枚のおまけ券で1個をさらにもらえるので、100個分の代金で合計111個の商品をもらえることになる。

これは、商品111個を100x（円）で購入することになるので、値引きの割合は

(11x)/(111x)=11/111

となる。

10個購入した場合の値引きの割合と100個購入した場合の値引きの割合を比べてみると、

1/11＜11/111

となるので、これを大量購入するとどのようになるかを考えてみよう。

10個購入、100個購入、1000個購入、10000個購入…と考えていくと、値引きの割合は

1/11＜11/111＜111/1111＜1111/11111＜…＜1/10

となることが見通せるだろう。極限の計算を行うと、右端の部分を除く上の数列は限りなく1/10に近づくのである。

ゴムひもの上の点とコーシー列

次に、直線上にまっすぐ引っ張った状態にあるゴムひもの両端の位置をA、Bとする。ゴムひもを直線上に乗せたまま引っ張る力を弱めたとき、両端の位置がC、Dになったとする。このとき地図の縮尺のように、一定の比率で縮まっているものとしよう。

線分CDが線分ABに含まれるならば、ゴムひも上のある1点は、ゴムひもが線分ABの状態のときから、線分CDの状態になっても動いていないことが予想できるだろう。

実際、線分AB上の任意の点xに対し、xの位置は、線分ABを縮めた線分CD上では点f(x)に移るとしよう。

そこで、点f(x)は線分AB上の点でもあるので、またf(x)の位置は線分ABを縮めた線分CD上では点f(f(x))に移ることになる。この作業を

x→f(x)→f(f(x))→f(f(f(x)))→…

と、繰り返し続けていくとどうなるだろうか。

その結論は、以下の定理1と定理2から導かれることであり、線分AB上のただ1つの点に収束するのである。その点をPとすると、Pは、

方程式 x=f(x)

のただ1つの解になり、不動点という。

数列｛a(k)｝がコーシー列あるいは基本列であるとは、任意の正の数εに対し、ある自然数Mがあって、M以上のすべての自然数m、nについて、

（a(m)−a(n)）の絶対値＜ε

が成り立つことである。

定理1

数列｛a(k)｝に関して、

（a(n+1)−a(n)）の絶対値≦r×（a(n)−a(n−1)）の絶対値

（n=2、3、4、…）を満たす0＜r＜1なる定数rがあるならば、

数列｛a(k)｝はコーシー列になる。

定理1は、数値解析学で反復法という方法によって方程式の解を見付けるときの基礎概念になるもので、そのような数列の収束性は次の定理によって保障されるのである。

定理2（コーシー）

数列｛a(k)｝がコーシー列であることは、｛a(k)｝が収束するための必要十分条件である。

なお、定理1と定理2の証明はとてもここで述べることはできないが、拙著『新体系・大学数学入門の教科書（上）』の3章3節に詳しく解説してある。

ゴムひもの例を2次元に拡張すると

ゴムひもの話は1次元としての話であるが、その兆候から2次元での話を考えてみよう。結論を先に述べると、ここに同一地域を表わしている2つの地図SとTがあるとする。Sの縮尺はs分の1、Tの縮尺はt分の1で、s＜tとする。

いま、TをSの上に含まれるように乗せると、ある地点を表わしているSとTの上の点はぴったり重なるのである。そして、そのような地点はただ1つだけ存在する（図の×印）。

上図の×印の点も不動点という。

次のことに留意して、ゴムひもの場合の説明を2次元に拡張して説明することになる。

平面上の点列｛P(n)｝が点Pに収束するとは、数列｛（点P(n)とPの距離）｝が0に収束すること

と定める。そして、ゴムひものところの

（a(m)−a(n)）の絶対値

と、ここでの

（点P(m)とP(n)の距離）

を対応させて考えるのである。

子どもたちに対する出前授業では、縮尺の違う2枚の地図を重ねたときの不動点探しは、面白く思ってもらえる話題である。

算数や数学でわからないと思ったときは、「特別な場合を想定して」試してみる。「特殊化」は問題解決の鍵になることが多々ある