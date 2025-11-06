じつは「3.11原発事故」と似た状況は過去にも起きていた!?…前代未聞の大惨事へとつながった衝撃の理由とは

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

1970年代半ば、原発が緊急停止した際に真っ先に作動するはずのイソコンは、まるで意図的に「封印」されたかのように、その姿を消していった。設置変更許可申請書にも記載されなくなり、1980年代以降に1号機で起きた度重なるトラブルでも、イソコンが動いた形跡は一切なかった。1985年の二度にわたる緊急停止時も、イソコンではなく安全弁が作動して原子炉の圧力を下げていた。この沈黙の理由は何だったのかーー。事故の裏に潜むイソコンの謎に迫る。

度重なる緊急停止

1973年半ば以降、イソコンの実動作試験が行われなくなるのを反映しているのか、設置変更許可申請書でも、イソコンに関する記述が次第になくなっていく。1号機が建設中だった1968年11月の申請書では、その稼働条件について従前と変わらない表記がなされているが、試運転中の1970年9月以降、1977年2月まで、実に7年にわたってイソコンの記述が途絶える。

その後は、1980年12月に他の減圧装置の稼働条件を説明する中でわずかに触れられるだけで、これを最後に「非常用復水器」という文字を申請書から見つけることはできなかった。1970年代の半ばあたりから、イソコンは、フェイドアウトするように、動いた形跡がなくなっていく。それはまるで、イソコンが「封印」されてしまったかのようだった。

取材班が、改めて1号機のトラブルを調べていくうちに奇妙なことに気がついた。残された記録を見ると、少なくとも1980年代以降は、今回の事故と同じように、原発が緊急停止して原子炉の圧力が高まるトラブルが5年から10年ほどの間に一度のペースで起きていた。

例えば、1985年8月には、1号機で二度にわたって、相次いで原子炉が緊急停止している。8月21日、原発の蒸気をタービンに送る配管を閉じる主蒸気隔離弁と呼ばれるバルブのスイッチを清掃作業中に誤って入れてしまい、原子炉の圧力が異常上昇。緊急停止している。2日後の8月23日。今度は、原子炉に給水する配管の振動によって、誤って主蒸気隔離弁のスイッチが入り、原子炉圧力が異常上昇。再び緊急停止している。

イソコンは未稼働

このように何らかの異常で主蒸気隔離弁が閉じ、原子炉圧力が上昇して、緊急停止に至るのは、2011年3月11日の地震のときと似た状況である。

そうであれば、緊急停止後、原子炉を冷却するためにイソコンが動いているはずである。

しかし、1985年のトラブルでは、2回ともイソコンは動いていなかった。

原発には、原子炉を冷却する二重三重ものバックアップがある。当然、1号機もイソコン以外の冷却方法が用意されている。1985年のトラブルのときは、主蒸気逃がし安全弁、SR弁（Safety Relief valve）と呼ばれるバルブが作動していた。

SR弁は、原子炉の蒸気を直接、配管を通して格納容器に逃がすためのバルブである。SR弁を開いて蒸気を逃がすことで、原子炉の圧力は急速に下がる。圧力が下がった原子炉に水を注いで冷やしていくのである。1985年のトラブルは、いずれもこの方法で原子炉を冷却していた。

