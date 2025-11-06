「ぎゅーっ」猫が毎日ぬいぐるみを抱いてスヤスヤ 幸せそうな寝顔に癒やされる〜「絵に描いたような可愛いさ！」
愛猫がぬいぐるみを大切そうに抱きしめて眠る姿がXに投稿され、表示回数144万件超え、6万5000「いいね！」が付く話題となっている（5日午前11時時点）。
【写真一覧】お気に入りのぬいぐるみを大事にかかえて眠るレモンくん＆普段の姿
飼い主の「猫のレモンと犬のポテチ」さん（@Lemon0517ch）が「ぬいぐるみが捨てられないよう毎日だきしめて寝ているうちの猫（前に汚れたやつ捨てようとした）」とコメントし、愛らしい猫の姿を投稿した。
その写真には、スコティッシュフォールドのレモンくん（オス・6歳）が、魚の形をしたぬいぐるみを大切そうに抱きかかえて、気持ちよさそうに眠っている様子が捉えられている。
写真を見たユーザーからは「この子見てると本当に大事にしてるんだなって感じて涙腺が緩む」「寝ててもガッチリ掴んでますね」「絵に描いたような可愛いさ！ずっと見てたい 最強です 飼い主さまの優しい気持ちも伝わるー」などのコメントが集まっていた。
また「頬ずりしてるw捨てられないように離さないw」「大好きなのが伝わってきますね」「ぎゅーってしてるメチャかわ レモンさん」などの声が寄せられている。
【写真一覧】お気に入りのぬいぐるみを大事にかかえて眠るレモンくん＆普段の姿
飼い主の「猫のレモンと犬のポテチ」さん（@Lemon0517ch）が「ぬいぐるみが捨てられないよう毎日だきしめて寝ているうちの猫（前に汚れたやつ捨てようとした）」とコメントし、愛らしい猫の姿を投稿した。
その写真には、スコティッシュフォールドのレモンくん（オス・6歳）が、魚の形をしたぬいぐるみを大切そうに抱きかかえて、気持ちよさそうに眠っている様子が捉えられている。
また「頬ずりしてるw捨てられないように離さないw」「大好きなのが伝わってきますね」「ぎゅーってしてるメチャかわ レモンさん」などの声が寄せられている。