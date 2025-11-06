ME:I・MIU、過酷ダイエットの過去を告白 待ち受けは“太っていると思った写真”「悪口を書いて」 徹底的な食事管理も
ガールズグループ・ME:IのMIUが、4日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』2時間スペシャルに出演。過去にやっていた過酷なダイエットを明かした。
【写真】可愛すぎる⋯！息の合ったパフォーマンスを披露したME：I
MIUは、韓国でデビューに向けた準備をしていた頃について「（韓国話は）ダイエットが厳しくて」と切り出し、「当時は、ダイエットが本業なんじゃないかというくらいダイエット、ダイエットで切羽詰まっていて」と回想。「自分が『太っているな』と思ったところ（写真）をスクリーンショットして、その上に悪口を書いて待ち受けにしていました」と明かし、「モニターを見て、自分で衝撃を受けたときが（ダイエットの）スイッチが入る」と説明した。
さらに、食事量も管理されていたそう。「何時に何を何グラム食べたのを送らないといけなくて」。今はやっていないですが、卵も黄身は捨てなければいけない」と語り、共演者を驚かせた。
【写真】可愛すぎる⋯！息の合ったパフォーマンスを披露したME：I
MIUは、韓国でデビューに向けた準備をしていた頃について「（韓国話は）ダイエットが厳しくて」と切り出し、「当時は、ダイエットが本業なんじゃないかというくらいダイエット、ダイエットで切羽詰まっていて」と回想。「自分が『太っているな』と思ったところ（写真）をスクリーンショットして、その上に悪口を書いて待ち受けにしていました」と明かし、「モニターを見て、自分で衝撃を受けたときが（ダイエットの）スイッチが入る」と説明した。
さらに、食事量も管理されていたそう。「何時に何を何グラム食べたのを送らないといけなくて」。今はやっていないですが、卵も黄身は捨てなければいけない」と語り、共演者を驚かせた。