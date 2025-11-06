なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」

なぜ国力差のある長期総力戦が、可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

未曾有の戦争の「舞台裏」には、銀行員（バンカー）たちの奮闘があった。植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

国力水増しの舞台裏

昭和20年8月15日の「市ケ谷台上には、なお白日のもと機密書類を焼く煙が高く立昇っている」（半藤一利『日本のいちばん長い日』）。

思えば、つくづく無謀な戦争だった。

このように国力を大きく上回る規模の長期総力戦が、なぜ可能だったのか。

答えの一つは、金融による「国力の水増し」にほかならない。

英国のエコノミスト、ポール・アインチヒは第一次大戦後に戦争経済を分析する中でこう述べている。「現代の信用的条件はすばらしい発展を示した。それ故各国政府は、ナポレオン戦争当時にあつて消費能力の最大限度と見做されてゐた戦費を数倍に増額し消費することが出来るやうになつた」（ポール・アインチヒ『経済戦』）。ここで言う「信用的条件」とは、銀行制度を指す。

日本は彼の指摘を、戦争のたびに忠実に実行してきた。西南戦争でその萌芽は現れ、日露戦争では米英の投資銀行を味方に付けたことで、満洲や日本海での勝利を引き寄せた。こうして国力に比して規模の大きな戦争を戦い抜いてきた。

その日本が太平洋戦争で駆使した銀行制度の戦時動員は、その内容において他に例を見ないものだった。こうした日本の戦時銀行体制は研究対象として様々な論点を提供し、すでに多くの分析が行われている。

『太平洋戦争と銀行』では戦時銀行体制の中でも少し視点を変えて、「舞台裏」に焦点を当てる。

この舞台裏は多岐にわたる。地理的な場合もあれば、制度的、さらには業務的な周辺部分もある。具体的には植民地や占領地での銀行業、硬貨の造幣や紙幣の印刷、また現金の確保や輸送、銀行店舗の閉鎖・避難などだ。道草として、戦後の占領軍経費負担にも目を向けてみたい。

銀行員たちは勝利を信じて軍を支え、敵に追われながら軍の金庫番も務め上げた。そして終戦を迎えると、戦争で途方もなく膨らんだ有形・無形の負債の清算を余儀なくされる。彼らは敗北が明らかになっても、「信用維持」という銀行業に携わる者としての矜持を手放さなかった。さすがのアインチヒも、そこまでは思いもよらなかったであろう。

あちらこちらに散在する断片的な物語を繋ぎ合わせると、戦時に「国力の水増し」を担った銀行体制の新しい輪郭が浮かび上がる。この姿を辿りながら80年前の戦争、そして戦後を振り返ってみることにする。

＊

