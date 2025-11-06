意外と知らない「戦争と銀行」の関係…戦前日本の植民地の銀行で起きていたこと

なぜ国力差のある長期総力戦が、可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

未曾有の戦争の「舞台裏」には、銀行員（バンカー）たちの奮闘があった。植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

戦前の日本には、現在では存在しない性質の銀行があった。植民地経営のために設けられた現地の中央銀行や、外国為替を専門とする銀行などだ。こうした銀行は深く国策と結び付いており、太平洋戦争以前から戦争と無縁ではなかった。国際舞台に目を向ければ、国際金融機関の草分けもまた戦争から生まれた。

そして1930年代、軍靴の響きは再びこれらの戸口にも迫って来た。やがて銀行や行員たちとその家族は、否応なく未曽有の戦争の渦に飲み込まれてゆく。

（1）植民地では

台湾銀行（台銀）

台湾の別称「フォルモサ」は、「美しい」を意味するポルトガル語だ。16世紀に辿り着いたポルトガル船員が、美しさに打たれてそう呼んだとされる。中国語では「美麗島」となり、漢字を通してポルトガル船員たちの高揚感が伝わってくる。

ただ日本の統治が始まる前の台湾では、先住民部族間や漢人移民間でも農地・用水利権を巡る争いが頻発していた。また台湾経済は、小規模の個人企業に支えられていた。

通貨制度は中国大陸と同じく多元的で混乱しており、金融も大陸の中国商人に依存していた。日清戦争の結果、1895（明治28）年4月に締結された「下関条約」で台湾が日本に割譲されると、1899年7月に設立された台湾銀行を軸に台湾の通貨・金融制度が整備された。

台銀は1897年4月に公布された「台湾銀行法」に基づく特殊銀行だ。設立時には資本金の5分の1は政府出資で、株式会社の形態をとっていた。このため特殊銀行の代表者は一般に「総裁」だが、台銀のそれは「頭取」だった。

台銀は中央銀行として、金本位の台湾銀行券（台銀券）を発行した。同行は商業銀行として一般企業への融資も行い、台湾の主要産業であった製糖と樟脳製造への長期事業資金を提供した。台湾には中小企業が多かったという特性上、台銀の民間企業向け融資も個人経営の商社や製造業を支援するものが多かった。さらに台銀は農業資金も融資するなど、その商業銀行機能は日本勧業銀行や北海道拓殖銀行にも通じるところがあった。

ところで明治後半になると、台銀は神戸の大手商社・鈴木商店（現：双日）と密接な関係を構築する。台銀が製糖業・樟脳製造業に事業資金を提供し、鈴木商店がそれを輸出、そして横浜正金銀行（正金銀行）が貿易金融に取り組むという関係である。

日露戦争や第一次大戦を経て、台銀は外貨調達や国際金融業務を強化し、正金銀行との協調関係をさらに深めた。ところが1927（昭和2）年の昭和金融恐慌で鈴木商店が経営破綻すると台銀は膨大な不良債権を抱え、同年四月には国内外にある大半の店舗で一時休業を余儀なくされた。

台銀は政府の支援と資本金削減による不良債権の処理を実行し、その後は業績も回復する。そして日華事変・太平洋戦争を迎えた台銀は、戦線の拡大に合わせて中国大陸や東南アジアで店舗網を展開した。

朝鮮銀行（鮮銀）

大韓帝国（李氏朝鮮と同一王朝）の時代には、自給的農業が基盤で流通は十分発達しておらず、近代産業や金融制度も未整備だった。大韓帝国では、渋沢栄一が設立した日本の第一銀行（現：みずほ銀行）が銀行券発行や国庫金取り扱いなどの中央銀行業務を行っていた。

その後、日韓併合の前年である1909（明治42）年10月に、日本主導の下で中央銀行となる韓国銀行が設立された。日韓併合（1910年8月）の翌年8月に、朝鮮銀行に改称する。

朝鮮半島では、日銀券をそのまま流通させる案もあった。しかし朝鮮経済の不安定さが内地に波及するのを防ぐため、独自の銀行券を発行する方針を採った。

鮮銀券（1円）は券面に「此券引換に金貨又は日本銀行兌換券壹圓相渡可申候也」とあり、金本位でありかつ日銀券で信用を維持していた。

台銀と同様、鮮銀も中央銀行であると同時に、商業銀行としても機能していた。満洲やシベリア・北樺太では、革命で政権が倒れた清朝や帝政ロシアの通貨が紙くず同然となっていた。さらにその後を継いだ軍閥やロシア革命政府などが通貨を乱発したために、紙幣に対する信用が大きく低下していた。

そこで鮮銀は日本の進出とともに朝鮮半島から満洲へ活動の場を広げ、さらにはシベリア出兵に伴いシベリアや北樺太にも店舗を展開して、そこでも通貨（鮮銀券）を発行した。日露戦争やシベリア出兵では、現地の支払いに軍はまず軍票を使い、後に軍票は鮮銀券と交換された。

満洲やシベリアでは鮮銀券以外にも各種の紙幣が発行された。それらが乱発で金貨・銀価との交換比率を下げる中、鮮銀券は価値を維持し続けた。革命で極東に逃れてきたロシア貴族らは、帝政ロシアのルーブル金貨を鮮銀支店に持ち込んで日常生活に必要な鮮銀券と交換していた。しかし1920年後半から日本軍がシベリアから撤収すると、鮮銀もシベリア・北樺太の店舗を順次閉鎖する。

ただ日本軍撤収開始後の1921（大正10）年時点でも、鮮銀券総発行残高の4％がシベリアで流通していた。ソ連政府は1923年5月に鮮銀券の回収を命じている。それでもウラジオストック港からの輸出の八割は日本の商社が取り扱っていたことから、鮮銀のウラジオストック支店は1930（昭和5）年まで営業を続けた。

一方で満洲では、1932年3月に満洲国が成立して満洲中央銀行が通貨制度を確立するまで、鮮銀券は主要通貨の一角を占めていた。

上海（1918年4月）、天津（同年9月）、北京（1937年1月）など華北に支店を開設した鮮銀は、1938年4月頃から北京に華北地域の店舗を統括する本部機能を置いた。

1937年7月に日華事変が勃発すると、日本軍は中国での支払いに当初は鮮銀券を使用した。その後、北京に樹立された親日政権である中華民国臨時政府（後に南京の汪兆銘政権に合流）が、1938年3月に中央銀行となる「中国聯合準備銀行（聯銀）」を設立する。

華北では鮮銀券に代わり聯銀券が徐々に流通するようになる。なお中華民国臨時政府が汪兆銘政権に合流（1940年3月）した後も、聯銀は華北で通貨の発行を継続した。南京を中心とする華中では中央銀行として中央儲備銀行（儲備銀）が1940年12月に設立され、同一政権ながら華北と華中で通貨・金融制度が分かれていた。

＊

