日本の戦争と金融を語るときに欠かせない「銀行の名前」

なぜ国力差のある長期総力戦が、可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

未曾有の戦争の「舞台裏」には、銀行員（バンカー）たちの奮闘があった。植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

国際金融の舞台でも

横浜正金銀行（正金銀行）

日本の戦争と金融の関係を問う際には、横浜正金銀行の存在が必ず浮かび上がる。正金銀行は1880（明治13）年2月に開業し、1887年7月に「横浜正金銀行条例」の公布で特殊銀行となった。

明治初期には貿易が急速に拡大する一方で、日本にはそれを支えるだけの国際的信用力をもった銀行が存在しなかった。輸出入決済を香港上海銀行など英米系の外国銀行に依存していた日本の貿易業者は、為替手数料や信用供与の面で不利を被っていた。後発国の悲しさである。

この依存関係からの脱却と自立的な国際金融基盤の確立を目的に、正金銀行は設立された。こうした国家的要請を背景に、正金銀行の設立時資本金の3分の1は政府出資であった。本店は行名の通り横浜に置かれ、1904年に完成したネオ・バロック様式の建物は、現在は神奈川県立歴史博物館となっている。

正金銀行の存在は、日本にとって外国銀行を介さずに貿易決済を行う仕組みそのものだった。この仕組みを一気に強固なものとする契機となったのが、日清戦争後の賠償金の受け入れだ。

1895年の「下関条約」により清国から巨額の賠償金（約3億6000万円：当時の一般会計予算の3倍）が日本に支払われた。これは日本銀行代理店だった正金銀行が、イングランド銀行に設けた口座に入金される。同行は巨額の正貨（外貨）を獲得し、さらに賠償金の運用を通じて国際的な信用を確立した。

また正金銀行は日露戦争後の満洲で銀本位銀行券（正金券）の発行が認められて、一時は通貨制度が混乱していた満洲で幣制統一の任に当たっていた。しかし銀価低落もあり、その後の満洲では正金券に代わって金本位の鮮銀券が流通するようになった。

正金銀行は欧米の他、中国大陸、朝鮮、台湾、東南アジアなどに支店を拡充し、日本の大陸政策や植民地経済と深く結びついた。そして1920年代には、英系の香港上海銀行やチャータード銀行（現：スタンダードチャータード銀行）と並ぶ、世界3大為替銀行としての地位を確立した。

また中央銀行である日本銀行は国外に支店を持たないことから、日銀の対外取引は正金銀行を通じて行われた。したがって両者は、国際金融取引では深い関係にあった。明治から昭和初期にかけて、日銀総裁・大蔵大臣として日本の通貨・金融政策を牽引した高橋是清や井上準之助は、正金銀行頭取も経験していた。

国際決済銀行（BIS）

国際決済銀行（Bank for International Settlements：BIS）は、1930年5月にスイスのバーゼルに開設された。第一次大戦後、ドイツの賠償金支払いを円滑に処理することが主な設立目的であり、各国中央銀行の協調を進める常設機関としての性格も持たされていた。

当初の出資者は英仏独伊とベルギーの中央銀行と、日本興業銀行（興銀）、米国のJ. P. モルガン商会、ファースト・ナショナルバンク・オブ・ニューヨーク、ファースト・ナショナルバンク・オブ・シカゴだった。

日本の出資者が中央銀行の日銀ではなかったのは、当時の「日本銀行条例」に株式の買い入れが日銀の営業項目に入っていなかったためだ。そこで特殊銀行の日本興業銀行が銀行団を組み、興銀以下14行がそれに参加してBISに出資した。

ただしドイツ賠償金の受け取り比率は、欧州戦線でがっぷり四つに組んで戦ったフランスが52％、英国が22％、イタリアが10％だったのに対し、極東で限定的に関わった日本の比率は0.75％に過ぎなかった。したがって日本にとってBISは、第一次大戦の賠償金の調整や実務よりも世界経済の動きを直接把握する情報源、そして各国金融界との人的交流の場としての意義が大きかった。

1929年10月24日の「暗黒の木曜日」に始まる世界恐慌の波が広がる中で、ドイツでは1933年1月にヒトラー政権が誕生する。するとドイツは、賠償金の支払いそのものを拒否した。こうなるとBISは中央銀行クラブ的な存在として存続するが、日本はその中で一定の存在感を発揮していた。

日本の銀行の中では、BISと密接な関係を持っていたのは正金銀行だ。正金銀行はBISに日本側14行の一つとして出資したが、それだけではない。主要出資国として日本はBISの理事派遣の権利を有していた。日本のほかには米英仏独伊やベルギーなどに限られた「職権理事」で、上記7ヵ国の中央銀行総裁（若しくは総裁が指名する者）が自動的に理事となるものだ。日本派遣の初代BIS理事・田中鐵三郎（終戦時の鮮銀総裁）から3代目までは日銀が派遣したが、4代目理事の野原大輔からは正金銀行ロンドン支店支配人がBIS理事に指名されている。

日本のBIS理事席は第二次大戦中も変わらず維持され、独伊などの同盟国を除く欧米諸国との数少ない接点となった。

