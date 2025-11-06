「相撲の番付が落ちれば離れていく人も多い」…元横綱・照ノ富士が大きな怪我を経験して「本当に付き合うべき」と悟った人

波乱万丈、紆余曲折…80歳を目前に破天荒な天才数学者が振り返る「人生談」！

降格から這い上がった横綱の人間観

§6 番付が落ちれば離れていく人も多いが、“離れていくような人と付き合っていた自分がそもそも悪かったのだ。これも経験だ”と思うようにし、変わらずにいてくれる人を大切にしながら、（人を嫌いになることなく）新たな素敵な出会いを待つようにしている

第73代横綱 照ノ富士春雄（現伊勢ケ濱親方）

人と人との交流が“淡きこと水の如し”となるか、“甘きこと醴の如し”となるか、その違いは、両者が共に、相手に何かしてもらうことを期待して付き合っていない場合（すなわち、付き合うことに見返りや恩恵を求めていない場合）に、その付き合いは淡きこと水の如しとなり、片方の人間、あるいは両方が、相手に見返りや恩恵を求めて付き合っている場合は、その付き合いは“ベタベタした甘き醴”になってしまうのだと思う。

冒頭の言葉は、怪我と病気のために、大関の地位から一度、屈辱的な序二段まで降格し、そこから這い上がって、最高位の横綱を究めた照ノ富士関（現伊勢ケ濱親方）のものだ（『奈落の底から見上げた明日』日本写真企画、照ノ富士春雄著）。

大関から陥落した時に離れていった人というのは、「大関の地位の華々しさの恩恵に自分も肖｛あやか｝りたい」という魂胆で近づいてきた人で、それとは反対に、地位に拘わらず付き合い続けてくれた人というのは、見返りなど期待せず、照ノ富士という一人の人間（力士）そのものを愛し、応援してくれていた人だ。

マーク・トウェインが“The more I learn about people, the more I like my dog.”（人について知れば知るほど、自分の飼っている犬がますます好きになる）なんていう皮肉めいたことを言っているが、信頼していた人がそうでなかったとわかった時ほどガッカリくることはない。そういう経験をしながらも、人間嫌いにならず新たな出会いを待ち続けると言った横綱は芯からシッカリした人だと思う。

見返りや恩恵を求める人は少なくない

三島さんが美輪明宏さんに、「付き合っていると、大概の連中は馴れ馴れしくなってきて……」と言ったように、世の中を見渡すと、程度の差こそあれ、相手に見返りや恩恵を求めながら付き合っている人が少なくないように思う。

「何か自分のために、相手にしてもらおう」から始まって、「相手が自分の期待する通りにしてくれるはずだ」、「この前もやってくれたんだから今度もやってくれなきゃおかしい」、「（自分以外の第三者の）○○さんのためにそんなことをしてあげる必要はない。○○さんにするのではなく自分にしてくれ」、「他人は利用するためにある」……。

これらのどのレベルでなのかはわからないが、そういう気持ちで、「相手におごらせる」、「モノをもらう」、「経済的に援助してもらう」、「人を紹介してもらう」、「トラブルの盾になってもらう」等といった打算的な付き合い方は、自分はしたくない。「友達だろう」と言って当たり前のように何かやってもらおうと期待する人も、同じ理由でイヤだ。

付き合いの中で人に寄りかからない、何かしてもらっても恩を借りっ放しには決してしない、身ぎれいな振る舞いのできる人でありたいと思う。

