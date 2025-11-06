コメ農家の努力を腐す揶揄の数々…今年5月に更迭された江藤拓・元農林水産大臣の恐るべき失言を振り返る

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

炎上発言の数々

事態をなんとか収拾するため、農林水産省は2025年3月に政府備蓄米21万トンの放出を決定した。それだけでなく、2025年4月以降も、倉庫に眠る備蓄米を次々と市場に放出することを決定している。

ところが流通に予想以上に時間がかかり、備蓄米はいつになってもスーパーマーケットや米穀店に届かない。主食のストックを失った国民はパニックに陥り、怒りの矛先は石破茂政権にぶつけられた。

そんな中、江藤拓・農林水産大臣（当時）が自民党佐賀県連の政治資金パーティで恐るべき失言を放った（2025年5月18日）。

コメは買ったことがない。

支援者の方々がたくさんくださる。

売るほどある、家の食品庫には

日本全国の国民がコメを手に入れられなくて焦燥感に駆られているのに、言うに事欠いて支援者から物品をもらっていると言い放つ。「売るほどあるなら、大臣の家にあるコメをオレたちによこせ」となじられても仕方ない。

さらに江藤大臣は、コメ農家の努力を腐す揶揄も口にした。

（もらったコメには）いろんなものが混じっている。

石とかが入っている

国民の怒りは沸点に達した。

石破政権の“キズ薬”大臣

直近には東京都議会議員選挙（2025年6月22日投開票）、そして参議院議員選挙（同年7月20日投開票）が控えていた。選挙での惨敗を回避するため、傷口の止血は最小限にとどめたい。当時の石破茂首相はたまらず、5月21日に江藤大臣をクビにした。

江藤氏の後釜に指名されたのは、小泉進次郎氏だ。

2025年5月21日、更迭された江藤拓氏に替わって小泉進次郎・農林水産大臣が誕生した。

第2次安倍晋三政権の時代、彼は自民党農林部会長を務めながら（2015年10月〜2017年8月）農協改革に着手しようとした。「農協＝悪玉」論に基づき、農協をぶっ潰そうとしたものだ。

小泉大臣が誕生した当時、テレビ各局のニュースではコメ騒動の話題でもちきりだった（私も連日のようにメディア出演が続いた）。世論の関心事はコメ騒動に集中している。主食の需給状況を安定させ、「令和のコメ騒動」に終止符を打つことが小泉大臣に課せられた喫緊の使命だった。



