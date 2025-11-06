家計簿アプリを入れても、お金が貯まらないのはなぜか。消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんは「支出を記録するだけではお金は貯まらない。課金が無駄になるだけだ。お金が貯まる人は、“自分のムダ遣いのパターン”を知っている。5つの家計簿術があるので、自分に合った方法を一つ試してほしい」という――。

■「家計簿をつけても貯まらない」のはなぜか

「お金を貯めたいなら家計簿をつけるべき」が常識とされている。収入の範囲で支出を収めるためには、お金の流れを知ることが大事だからだ。が、つけさえすればすべて解決かと言えば、そう簡単にはいかない。

そもそも家計簿は支出の記録であり、つけただけでは「こんなにお金を使ってしまったのか」と、もやもやした後悔を味わうだけだ。本来の家計改善は、記録した内容を振り返り、そこからムダな支出を見つけ出すことで節約につなげる――というのが望ましいのだが、そもそもどうやってムダを見つければいいのか。

そこに行きつく前に挫折して、家計簿自体を放り出してしまう人も少なくないのだ。

でも、諦めるのはまだ早い。家計簿が続かない人にこそ勧めたい、5つのつけ方を紹介しよう。次のうちから、自分に合ったものを選んで試してみてほしい。ひと月つければ、きっと有意義な気づきがあるはずだ。

■通っている店が「ムダの温床」だった

‥耕床鳩彿

通常の家計簿は買ったモノを記録するが、そうではなく、まず買った店を記録する。何を買ったかの明細は不要だ。すると、自分がどんな店によく通い、そこでいくら使っているのかという消費行動が見えてくるだろう。

やり方は単純だ。まず財布からレシートを出して、店名ごとに分けてみる。そのうちのレシート枚数が多い、つまり利用回数が多い店だけ記録する。書くのは店名と合計額だけでいい。すると、毎日のようにコンビニやカフェに行っているとか、100円ショップに立ち寄る回数が多いとか、自分の行動スタイルに気づくだろう。

さらに、コンビニではなんだかんだ毎日500円くらいは使っているとか、100均なのに一回につき1000円以上は買っているなどの買い物癖が見えてくるはずだ。これがひと月分もあれば、自分の行動がほぼトレースできる。

ちょくちょく通ってお金を使っている店が分かれば、意識して行く回数を減らすだけでお金は浮かせられる。いつも買い過ぎてしまう100円ショップやディスカウントショップに行くときは、事前に買い物メモを作る。自分の消費行動を知ることで、対策を取りやすくなるだろう。

では、食材や日用品を買うスーパーやドラッグストアなどのレシートが多い時はどうか。月の予算内に収まっているなら問題ないが、そこで赤字が出ているとしたら別の分析が必要になる。次の△鮓てほしい。

■「これは必要なかった」を書き出す

▲爛生いだけ家計簿

これも簡単な方法だ。半月ごとにレシートを見直して、「これは必要なかったのではないか」という支出だけを書き出す。外食や飲み会、レジャーに使った費用も含めて振り返るとより効果的だ。

支払いの時点では必要だと思っているので、その直後ではなく時間をおいて振り返ることがポイントだ。，妊后璽僉爾筌疋薀奪哀好肇△覆匹膿品や日用品を買っているレシートが多い人も、これをやってみるといい。

生活必需支出を買っているつもりでも、中にはお試しで買った新製品やご褒美スイーツ・菓子類が紛れ込んでいるもの。特に食品類は単価が低いので、気軽に手に取ってしまいがちだ。それも積もり積もればそこそこの金額になる。

こうして書き出した支出を月締めで合計する。金額だけを書き出すのがポイントで、その数字が、あなたが「ムダ遣いしてしまった」額というわけだ。

お金を貯めたいと思う気持ちが強い人ほど、「このお金があったら……」と強い戒めになるだろう。その反省心が次のムダ遣いにブレーキをかけてくれるに違いない。

■キャッシュレスの“見えない出費”をあぶり出す

カード家計簿

ここまではレシートを受け取る支出がメインだが、使っているのにそれが手元に残らない支払いもある。その代表はネットショッピングだ。ネットでの買い物はカード決済ですませることが多いため、財布から現金が減ることもない。

かつ、引き落としはひと月以上先になるので、お金を使ったという実感や痛みが二重に薄くなってしまう。ネットショッピングを利用することが多い人は、カード払いだけの家計簿をつけるといいだろう。

カードの利用明細にはショップ名しか記載がないことが多く、何を買ったかの履歴を自分で書き加えておかないと、あとで振り返るのが面倒になる。レシート代わりの明細をしっかり残しておこう。

なお、電子マネーに紐づけてオートチャージ設定をしている人も要注意。月当たりのオートチャージ回数が多い場合は、それだけ消費金額も多くなっているはず。手元に現金がなくても支払えるキャッシュレスでは、「お金がないからやめておこう」というブレーキがかかりにくく、想定していた金額より高めでも「まあいいか」と払ってしまいがちだ。

支払いのほとんどをクレジットカードで済ませている人ほど、カード払いだけを抜き出した家計簿をつけ、「まあいいか消費」を厳しくチェックしたほうがいい。

■「あといくら使えるか」を常に意識する

せ長皺鳩彿

本来のお金のやりくりというのは、各支出の予算を決め、その金額内で収めることだ。例えば、最も節約したいのが食費だとしよう。月の食費予算が月5万円だとしたら、1週間に使えるのは1万円〜1万2000円ほどになる。週末に食費のレシートを集計して、予算の5万円から引くと、月末まであといくら使えるかがわかる。

その金額をオーバーすれば、即赤字に転落だ。「あといくら使えるのか」という金額を常に記録し、意識すること。これが本来の家計簿のつけ方だ。家計簿アプリでも月予算から使ったお金を引いて残金を表示してくれるものがあるから、その機能を使うのが簡単だろう。

それが面倒だという人は、生活口座の残高を週末あるいは月曜ごとに手帳やカレンダーアプリに記録するのはどうか。それこそ、銀行のアプリで口座にアクセスすれば、ATMに行かずとも口座にある金額はわかる。今自分が使えるお金がいくらあるのかを、週ごとに記録していくだけだ。

キャッシュレス派の人でも大丈夫、先月先々月に使った金額が引き落とされるので、「これだけ使ったのか」と実感できる。いずれにしろ、生活口座にあるお金が、現在あなたが使える本当の金額なのだ。それを毎週意識するうちに、消費にブレーキがかかるようになるだろう。

■推し活・趣味・人付き合い…“財布のゆるむ場面”を見える化

ゼ綸晴鳩彿

誰にも、財布のひもが緩んでしまう弱点がある。あるキャラクターグッズを見ると手が伸びるとか、推しには歯止めがきかないとか。飲みに誘われると断れない……という人もいるだろう。

推し活や趣味、人付き合いの出費は予算などあってなきがごとし、心の潤いのために必要だからと言い訳が先に立つ。まるでブラックホールのように、ぐんぐんあなたのお金を吸い込んでしまう。

5番目の家計簿は、こうした弱点消費だけをしっかり記録するものだ。自分の心を潤してくれるモノ・ヒト・シーンに果たして月にいくら使っているのか。お金を貯めたいなら、まずはその現実と向き合うことが大事だ。

だが、確認した金額が妥当か、使い過ぎかは自分で判断するしかない。とはいえ、お金が有限である以上、使ってもいい目安の金額は必要のはず。それを決めるためにも、弱点家計簿をつけるべきだろう。

ここだけは治外法権ですから、という言い訳をしているうちは、お金は貯まらない。

■「支出のクセ」を知ればお金が貯まる

ここまで5つの家計簿を紹介したが、その目的は自分が無意識にしている消費習慣に気づくことだ。

自分はどんな店で、どんな時に、どんなものに、ついうっかり使ってしまいがちなのか。それは人ごとに違っている。その支出が必要なのか、それともムダ支出なのか、ジャッジできるのは自分だけだ。なんとなく使っているお金が多ければ多いほど、お金は貯まらないのだから。

なお、家計支出には、食費などの生活必需（基礎的）支出と、暮らしに潤いを与えてくれる選択的支出があるが、食費の中にもご褒美スイーツのようなプチ贅沢や、デパ地下で買った鰻や和牛なども入ってくるので、費目ごとに振り返ってもあまり意味がない。

それよりも、どんな時に自分はお金を使ってしまうのかがわかってくれば、それを防ぐための対策も取りやすくなる。

昨今ではキャッシュレス化が進んだことにより、よりお金の流れが見えにくくなっている。財布を通らない支払いが増えていることも、消費の自覚を鈍らせてしまう原因だ。デジタルネイティブな消費者なら、家計簿アプリの機能を使ってムダな消費を見える化するのもいいだろう。

家計簿アプリはどんどん進化しており、AIが支出のデータから予算オーバーの気配を通知してくれたり、その人の消費傾向の分析をしてくれるようになっている。ただし、AIはあなたがお金を使おうとする瞬間に「それはムダ遣いです」と止めてくれるわけではない。

今使おうとしているお金は、本当に必要な支出のためか、それともムダ支出だろうか。その判断が容易にできるようになるためにも、これらの家計簿をつけながら考えてみてはどうだろうか。

松崎 のり子（まつざき・のりこ）

消費経済ジャーナリスト

『レタスクラブ』『ESSE』など生活情報誌の編集者として20年以上、節約・マネー記事を担当。「貯め上手な人」「貯められない人」の家計とライフスタイルを取材・分析してきた経験から、「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに、各メディアで情報発信を行っている。著書に『定年後でもちゃっかり増えるお金術』『「3足1000円」の靴下を買う人は一生お金が貯まらない 』（以上、講談社）ほか。

（消費経済ジャーナリスト 松崎 のり子）