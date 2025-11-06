「なぜ監督が自ら率先して挨拶に出向き、ファンと交流するのか？」サッカー日本代表・森保一監督が答えたこと

2026年の北中米W杯まで残り7カ月。10月14日に行われたブラジル戦では、日本代表が歴史的な逆転勝利を飾り、一気に大会への期待が高まった。2018年からチームを率いる森保一監督は、長期政権の中でどのように選手たちへアプローチし、指導力を磨いてきたのか。本人への取材を通じて、その進化の背景を探った。

前編記事『堂安律「日本は26人で戦ったから勝てた」に胸を打たれた…森保監督が語る、崩壊寸前だったチームが「史上最強」になるまで』より続く。

森保監督が貫く“選手ファースト”の哲学

「いろんな監督とやってきたけど、本気で選手のことを考えてくれた数少ない1人が森保（一）監督。“神輿を担ぎたい”と思う監督であることは間違いない」

2022年カタールW杯でキャプテンを務めた吉田麻也（LAギャラクシー）が同最終予選の渦中にいた4年前、こう発言したことがあったが、日本代表の森保監督は“選手ファースト”の指揮官であることは紛れもない事実だ。

「代表活動が終わって、選手が所属クラブに戻る時にはできる限り、見送るようにしています。

もちろんタイミングが合わない時もあるので、全員にできているかどうかは分かりませんけど、海外組であれば、長距離移動になりますし、時差ボケや気候の変動もあって、そのうえで2日後くらいに試合に出なければいけないこともある。そこまでして日本のためにやってくれている選手たちにはリスペクトしかないんです」

今の代表メンバーは最年長の長友佑都（FC東京）が唯一の昭和生まれで、大半が平成生まれの若者だ。

森保監督には、91年生まれの長男・翔平さん、93年生まれの次男・圭悟さん、2000年生まれの三男・陸さんの3人の息子がいて、いずれも「LISEM」というYouTuberグループで活動しているが、まさに現代表選手たちと同年代。

だからこそ、「選手たちはよく頑張ってくれている」と親目線で見てしまうところもあるのだろう。

「サッカー選手である前に“よき社会人”であれ」

そういった他者への気遣いは、選手・スタッフなどの現場に限った話ではない。森保監督は取材に訪れる報道陣にも自ら挨拶に訪れ、頭を下げるのが日常茶飯事だ。

第1次体制の頃、筆者ら数人の記者が代表活動拠点である千葉・幕張の高円宮記念JFA夢フィールドで下のカテゴリーの代表を見ていた時も、わざわざクラブハウスから下りてきて「ありがとうございます」と声をかけてくれたのには面食らった。長年、代表取材をしているが、そんな立ち居振る舞いをする代表指揮官はこれまで見たことがない。

その理由を森保監督に改めて問うと、こんな答えが返ってきた。

「僕の親もそうですし、今まで関わってきた指導者、特にマツダ時代の今西和男総監督が『サッカー選手である前に“よき社会人”であれ』という言葉を口癖にしていたんです。

“よき社会人”とは何なのかは明確には分かりませんけど、基本的に自分の見えている範囲で礼節を欠いてはいけないと思っています。そこは親も口を酸っぱくして言っていたこと。選手やスタッフ、メディアのみなさんとの関係ではなくて、やっぱり『人と人』との関係が生きる根幹かなと思っているんで、そこを大事にしながら監督という役割を遂行するという考え方で行きたいんです。

僕がそういう性格なんで、代表のスタッフは困っているかもしれない（苦笑）。沢山のファンの人とすれ違うと、こっちからサインしに行ったり、『カメラを貸してください』と言って率先して写真を撮ったりしますからね。

日頃から可能な限りはやりますし、自分がそういう行動をする分、彼らを待たせたり、バスの出発が遅れたりするかもしれない。でも応援してくれる人のためにできることはやりたいと思ってしまう。それが僕なんです」

人を信じて委ねる…森保監督が示した「任せる勇気」

「挨拶をする」「礼節を欠かない」というのは、当たり前のことのように思えるが、通信機器やIT技術が目覚ましい発達を遂げ、人と人の触れ合いが少なくなっている今、疎かになっている傾向も少なくない。

しかしながら、サッカーの監督というのは選手に限らず、大勢のスタッフと対峙する職業。基本的なことを徹底させなければ、長く続けることはできない。森保監督はその軸がブレていないからこそ、代表史上最長の7年2ヵ月という長期政権を築けている。そこは強調しておくべき点だろう。

「2018年夏からの7年…、そうですね、あっという間の7年とも言えますし、こうやって振り返って考えると、なんかもう50年くらいやってるんじゃないかという気もしてきます（笑）。それくらい密度の濃い時間だったのかな。でもまだまだ時間が足りない。1日27時間くらいほしいですね。

というのも、深夜3時4時に欧州の試合があるんですよね。それを見るために起きていて、また終わったら次の準備もある。やりたいこと、やらなければいけないことは山ほどあります」と57歳になった今もモチベーションが衰えるどころか、増す一方だ。

日本人のサッカー監督という視点で見ると、Jリーグには名古屋グランパスの長谷川健太監督、東京ヴェルディの城福浩監督といった60代監督はいる。だが、年長者は年々、少なくなり、40代以下の若い指揮官が増えているという現実もある。

森保監督と同い年の京都サンガの者貴裁監督は「仮に『若い人についていけない』と思ったら、この仕事をリタイアすべきだという考えもある。でも今はこの世界で生き抜いていきたい、もっともっと学びたいという気持ちがすごく強いです」と語気を強めていたが、森保監督も似たような感情を抱いているのかもしれない。

「やるべきことが膨大にある中、それに対して神経質になってしまったら、自分自身が壊れてしまうのかなという気持ちはあります。でも、私は人に恵まれている。コーチ陣、スタッフ陣が真摯に仕事に向き合ってくれているので、正直、楽にさせてもらっているし、みんなの力を借りながら、2026年の北中米W杯まで乗り切っていくつもりです」

トップダウン型から“分業制”へ移行した理由

確かに森保監督は第1次体制の頃よりも“分業制”を推し進めている。代表のトレーニングをするにしても、2022年カタールW杯前は長年の相棒である横内昭展コーチ（現山形監督）とともに前面に出て指示をしていることが多かったが、今では遠い場所から名波浩コーチらと選手の様子を眺めているだけ。よほどのことがない限り、直々に指導する姿を見せることはなくなった。

「トップダウン型からマネジメント型にシフトしました」と本人も認めている。

「練習時に何を見ているのか？メディアのみなさんの数を数えていますよ。『今日は70人くらいかな』とね（笑）。もちろん、それだけじゃなくて、広い場所から全体の動きを見ています。スタッフも30人くらいはいますから、どういう動きをしているか確認していますし、少しでも違和感を覚えたら修正するつもりでチェックしています。

もともと私は性格的にはそっち寄りだったんですけど、第1期は『この監督は何をやりたいんだろう』というのが選手に伝えないといけないので、自分が率先して前に出ていましたけど、広島時代も徐々にコーチに役割分担していった経験がありますし、2期目はそういう方向性でやっています。

正直、始めた時はもっと自分が関わるかなと思っていましたけど、コーチたちが思った以上に速いスピードで自分が意図する物事をこなすんで、『別に俺、そこまで関わる必要ないじゃん』みたいな形になっている部分もあります（笑）」

「凡事徹底」でW杯初制覇を狙う

物事を俯瞰して見るようになったことで、スタッフが育ち、選手たちもより自主性を持ってくれれば一番いい。実際にそういう方向に進んでいる様子だ。

指導者を始めて1年数ヵ月の長谷部誠コーチも「働いて、働いて、働いています」とワークライフバランス無視の生活をしていることを明かしたが、森保監督が彼らを尊重し、自由度を与え、指導力をアップさせてくれれば、近未来の代表監督も育つのではないか。

「ここから北中米W杯までは7ヵ月ありますけど、私のやることは変わりません。凡事徹底していくだけですね。

これまでも選手たちをリスペクトしつつ、『これだけはやってもらう』というチームの基準を徹底させてきましたけど、最後までそれを貫きます」と森保監督は毅然と言い切ったが、本当に結果が出るかどうかは誰にも分からない。

ただ、可能であれば、2026年7月19日にニューヨーク・ニュージャージーのメットライフスタジアムのピッチで森保監督が采配を振るい、日本が頂点に立ってほしい。それがどれだけ高いハードルかは指揮官自身がよく分かっているはずだが、大目標に果敢にチャレンジしていく彼らの姿をぜひとも見たいものである。

（撮影／吉場正和）

・・・・・・

