原因の特定は意味がない。「未来語」で話す”すごい会議”が経営陣に支持されるワケ

あなたは「すごい会議」という名前を聞いたことはあるだろうか？

「すごい会議」とは、「一見不可能に見える目標や行動を可能にする」問題解決のメソッドのことであり、そのメソッドを駆使して、クライアント企業の業績を劇的にあげるコーチたちの組織体の名前でもある。

コーチたちが上げる驚異の実績は、年間４億円超を筆頭に、17人のコーチたちが１億円を超えるコーチ料を各クライアントから得ていることでも実証されている。

そのメソッドと、多士済々、個性豊かなコーチたちの軌跡を描いた話題のビジネスノンフィクション『THE COACHES すごい会議ストーリー』より一部を紹介する。

コーチは「未来語」にチェンジする

「すごい会議」は、問題を解決するための手法だが、問題を抱えることになった原因を追及することに時間を費やさない。

「問題の解決を求める場合、多くの人は問題の原因を特定しようとする。けれどそれを追及しても、過去の事実を正しく特定できるわけがないですよ。それでも原因にこだわる人がいるとすれば、それは自分が正しいと証明したいためです」

そんなことに興味はない、と大橋は言い放つ。

「クライアントは現在語と過去語で喋っています。現状の話は現在語で、そして、その原因と現在に至るまでの話は過去語です。そこに未来はない。現在語と過去語でしか話せない人たちの言葉を、未来語に変換するのが僕らの仕事なんです」

何かうまくいっていない中、原因を言いたがるクライアントに未来にある理想を問いかける。それが未来語＝未来の展望への変換だ。

食品会社の社長 売り上げが上がりません。数字がまったく伸びないんです。

大橋 それに関わると思われる問題はなんですか？

社長 うちの商品が競合に比べて良くないと思われているから。

大橋 どんな事実があるからそのオピニオンになりますか？

社長 ＡＢテストをやると、他社製品よりも我が社のほうが選ばれるのに、店舗に並べると単位面積あたりの売り上げが他社より低いからです。

大橋 おー、すでにデータがあるのですね。素晴らしい。例外的に勝てているケースはありますか？

社長 あっ、面白いことに小規模の都市では我が社の製品が強いのです。

大橋 じゃあそれに関して、あなたやチームは何ができますか？

社長 そこを単なるミステリーにせずに、どんな事実があるかを集める。どのようにして一部のマーケットでは勝てているのか。

大橋 では、いつまでに何をしますか？

これが「未来語」への導きの会話だ。

「売れていない現実から商品が良い悪い、という話に執着すると、ほぼ解決しません。完璧なプロダクトなんて存在しないのに、そこにこだわると前へ進めなくなります。しかし、過去と現在に囚われていても意味がないことを会話で導き、それを未来への展開にチェンジすることで、『売れる商品にしたい』となり『売れる商品にするためにはどうするのか』という思考になります。僕はコンサルタントやカウンセラーになるつもりはありません。未来語にするためには、『どのようにするかを文章にしてください』と言うだけです。すごい会議の初回の冒頭に、僕は『今日このセミナーで何を得たいですか？』と聞くのですが、これも未来への思考を導くためです。過去と現在に生きていては、未来は訪れない。コーチが、どうしたいかを聞いて、ポスト・イットに書き出すことで、初めて彼らの言葉は未来語になるんです」

思い込みの弊害は大きい

一度のすごい会議で未来語をいつも話せるようになるわけではない。ごく自然に未来語を身につけるまでコーチングは続く。その様子を伝えるために、大橋は過去のこんなやり取りを話し出した。

マネジャー(M） プロジェクトを組む人たちの態度や行動が気に入りません。

大橋 それを円滑にさせるのがマネジャーの仕事ですよね。周囲の人の問題ではなく、あなたの問題ではないですか？

M えっ!? 周りの人間の悪いところ、足りないところしか見ていませんでした。

大橋 それは、チームを動かしていく以前の問題です。あなたはどうなりたいんですか？

M 自分はできる、周りはできない。できない人たちにいつもイライラしますし、あまりにひどいと軽蔑してしまいます。でも、これからは周りの人たちが仕事をできるようにしたいです。

大橋 あー、もしかしたらメンバーのこと舐めてる？（軽い口調で）

M はい。

大橋 いいね！（自己開示に対する賞賛） 僕もその気があって苦労したのですが、その時やってみたこと、試してみます？

M はい。

大橋 「その人が能力がない」と感じてしまったら、「能力がないのではなく、僕の今までのやり方ではパフォーマンスが出ないだけ。どのようにしたらうまくいくか？」を考える。

M それがわかったら苦労しないです。

大橋 まずは来週までにこの二つの課題をやってみるのはどうですか？ 一つ目は一日10回「相手はバカじゃなくて自分じゃないだけ。またはバカじゃなくて自分の現行のフレームワークではパフォーマンスが出ていないだけ」と独り言を言う。もう一つは「パフォーマンスが出ていない人間を尊重する」。

相手を尊重できていない人が、何を言っても通じない。

「一般的には自分の部下は、自分よりも能力が低い。だから、尊敬できないと思い込んでいます。それを『尊重してください』といっても、いきなりは変われません。僕はそれを承知で、そのマネジャーに、尊敬・尊重のワークを提案しました。人は、尊敬できる人じゃないとその人の考えや行動を尊重できません。なので、尊敬を持たないリーダーがいるチームは、互いの尊重など永遠に生まれない。仕事には、そうした精神の理解も重要です」

大橋 1週間、尊敬できない人を尊重する練習をしていかがでしたか。

M 何人かはできたと思います。でも、何人かは無理でした。一番仕事ができない人には、ネクタイだけでも褒めようと思ったんですけれど、そのネクタイもダサくて……。

大橋 あなたは、もしかしたらセレクティブリスニングしています？

M なんですか、それ？

大橋 ある人の話は聞けるけれど、ある人の話は聞けない、という行為、それがセレクティブリスニングです。

M あっ……確かに、それです。

大橋 じゃあ誰の話だったら聞けて、誰の話だったら聞けないかを書き出してください。聞ける人は誰ですか？

M 尊敬していて仕事が手際良い先輩。問い合わせのレスポンスが速いお客さん。発注伝票をすぐに書いてくれる事務担当の人。

大橋 聞けない人は？

M ダラダラと話が長いクライアントの○○さん。仕事も未熟なのに夢だけ語る部下のＡ君と、人の出方をうかがってからしか動かないＢ君です。

大橋 わかりました。こちらの3人の話は聞けて、こちらの3人の話は聞けないわけですよね。これって、あなたの個人的な感情ですよね。それも傲慢な。

M ……傲慢ですね。

大橋 別に傲慢でもいいですけれど、このままの状況でビジネスを続けるのか、どうにかしたいのか、どちらですか？

M ……どうにかしたいです。

大橋 あなたがどうにかしたいんだったら、練習を続けましょう。苦手で嫌いな人のうちから一人選んで、この人の話を聞くことをやってみましょう。

M ちょうど今週、Ａ君と一対一のミーティングが1時間ありますので。

大橋 いいですね、そこで実践してください。それに際し、Ａさんが言う「もっともな心配」をノートに書いておいてください。Ａさんの視点から「もっともな心配」が告げられたら、あなたはきっと怒り出すはずです。

M …………。

大橋 マネジャーであるあなたが尊敬も尊重もできない部下のＡさんから「マネジャー、これを言うからお客さんは呑んでくれないんじゃないですか？」などと「もっともな心配」を聞いたら、うるせえな、わかってるよ！ と怒るか、無視しませんか？

M 確かに、そうですね。

大橋 なので、「もっともな心配」と書いたページを開いて、それがＡさんから語られたら、怒ったり無視したりするのではなく、そのもっともな心配に対応することに集中してください。

あなたは、マネジャーなので、もっともな心配に対策を持たないと。懸念を持たなければならないのは、Ａさんに対してではなく、もっともな心配に対してですよ。

M 今までなら、対応、対策を考える前に、Ａ君を否定して終わっていました。

大橋 もっともな心配に対して対策・対応が提供できるかどうか、それがマネジャーの仕事の一つだと、今週だけ考えてみません？

M ……はい、やってみます。

大橋の求めに100％応えられるかどうかは、わからない。が、部分的にでも成功すれば、新たな自分を発見できる。

「重要なのは、早めにうまくいきそうな感覚を手に入れることと、自分の意図的な能力成長を実感することです。無意識に能力を成長させられる人は、少ないですよ。意図、意識を持ち、課題と向き合い、できる自分を感じていく。そんな地道なことが未来の理想へとつながります」

そして1週間後。

大橋 どうでしたか？

M できませんでした。もっともな心配が一つではなく、二つも三つもあったので、お前の問題だろ、と思わず責任転嫁してしまいました。

大橋 ああ、素晴らしい。あなたはそれのことを認識できたんですね。それは大きな進歩ですよ。ただ、あなたが部下を尊重していない、年上だからと傲慢な態度をとったことはわかりましたよね？

M わかりました。

大橋 傲慢な人から言っても通じないですよね。

M 通じません。

大橋 では、このワークを続けましょう。

「このマネジャーの問題が解決するまでに１年かかりました。尊敬、そして尊重は、一方通行ではありません。部下のＡさんもマネジャーを傲慢だと思っています。マネジャーが、僕に言われて、態度を改めたからといって、すぐに信用してはもらえません。心構えとしては、個人として尊敬できなくても、仕事として尊重することが大事なんだ、と胸に刻むことです」

大橋が示唆するのは、思い込みの恐ろしさだ。

「思い込みの弊害は大きいです。これも言語の解釈と関わりますが、人は尊敬と尊重はセットだと思いがちなんです。あの人のことは尊敬できるから尊重できるとか、尊重すべき存在だからこそ我々の尊敬の対象だとか、かなり軽々に語られています。仕事ではそこを区別して良いのではないでしょうか。するとまったく別の風景を見ることができるはずです」

大橋が傲慢について向き合い、ワークを重んじるきっかけがあった。

「すごい会議に、和田直人というコーチがいます。素晴らしく優秀でクライアントの信頼も厚い。ですが、すごい会議のメンバーになった当時は、とても傲慢でした。彼は、野村證券でトップクラスの成績を収めた証券マンで、誰もが一目を置いていた。そうした周囲の目が彼を傲慢にしたのでしょうね」

大橋は、和田に初めて会った時、「傲慢なヤツが入ってきた」と思う一方で、「良い人材を見つけた」と感じていた。

「トップの営業マンだった和田は、コーチングのメソッドを習得するとすぐに売り上げを伸ばしていきました。クライアントから一流のコーチと呼ばれて、他のコーチとの差は歴然でした。ところが、2年目になるとその態度が目に見えて傲慢になった。元々そうした態度があった人間ですが、それに拍車がかかっていきました。クライアントもすごい会議のメンバーも下に見ていたし、僕に対してもそうだった。すると、クライアントがどんどん離れて、売り上げが激減した。3年目は、全然仕事がない。そこで、和田は、自分の傲慢さと対峙する訳です。仕事を失ってやっと自分が見えて、「仕事ができる自分は正しい」と言っていることは思い込みだったとわかる。彼は、クライアントを尊重することにフォーカスしました。仲間でもクライアントでも目の前の人をいきなり尊敬することは簡単ではない。けれど、相手の立場を思って尊重することはできます。和田は、それを自分がやらないと商売にならないこともわかった。ハードな体験をして、見直し、リ・スケールして、再び仕事を増やしていきました。だからこそ、彼は、尊敬と尊重のコーチングが得意です」

若手コーチの一人である鈴木智大にも、明らかな勘違いの時期があったという。

「まだ経験も浅いのに、一時期、売り上げトップクラスになり、彼の上司である川井崇司のアドバイスも指導も受け付けなくなった。天狗になって、先輩に『あなたに私に教えることはないですよ』くらいの態度になって、あたかも自分が先生のような振る舞いをしていました。自分は、こんなにもお客さんにも好かれ、成果も出しているし、とね。でもそれは、彼の驕りですよ。それを、クライアントはすぐ見抜く。瞬く間に売り上げが落ちていきました。例えばゴルフでも水泳でも、何かを教わろうとすると、教える人のことがよくわかるじゃないですか。『この人は自分の正義が全部正しいと思っているんだな』『自分の言うことを聞けないヤツは終わっていると考えているな』とか。コーチが自分の正義を押し付けようと思った瞬間に、教わる人は受け付けなくなり、すぐに数字が悪くなります。鈴木も売り上げが落ち込んで、生き方を変えました。今ではクライアントからどんなに褒められても、学び続けています」

