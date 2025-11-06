トランプが「キリスト教徒の大量殺害」にきわめて”敏感”な反応を示す理由

トランプ大統領は、西アフリカのナイジェリアで多数のキリスト教徒が殺害されているとして、アメリカが軍事介入する可能性を示唆した。ナイジェリアで何が起こっているのか、そして、トランプの警告の背後には何があるのか。

【前編記事】『トランプをブチギレさせた「ナイジェリア」で何が起こっているのか…軍事介入も秒読みへ』よりつづく。

アメリカとは「キリスト教」である

いずれかの国で、宗教対立から、キリスト教徒ではなく、イスラム教徒が大量に殺害されているとしたら、トランプは、今回と同じような対応をしたであろうか。答えは否である。

信仰故に迫害されたイギリスの清教徒が、大西洋を渡り、作ったのがアメリカである。人工的な国で、日本やヨーロッパ諸国とは異なる。

アメリカとは何か。それは、「キリスト教」である。私は、若い頃、アメリカのバプテスト教会が設立した私立大学で政治学の授業をした経験がある。政治学の授業の後は、講堂に全学生が移動して、学生たちが聖書に記されたシーンを寸劇で再現する。キリスト教の理念が、生活にも教育にも生きており、

信仰の自由こそアメリカの真骨頂で、信仰が生活の基盤をなしている。

アメリカでは、プロテスタントが主流であるが、新天地を開拓していく人々にとっては、まさに命がけの日々であり、心の支えが不可欠であり、それがキリスト教の信仰であった。

中世を経ずに一足飛びに近代へ移行したアメリカでは、プロテスタントの信仰、民主・平等という価値が反知性主義を生むことになる。

Post-truth（「ポスト真実」）の背景にあるのが、アメリカのキリスト教である。聖書こそ科学の権威の源泉であり、聖書を科学の上に置く態度は、「聖書的世界観」を欠いている既存の大手マスコミや知識人への異議申し立てにつながる。

そして、この反知性主義こそが、トランプを大統領の座に引き上げたのである。トランプは権力基盤を大衆に置くポピュリストの扇動家である。今日の政治は左翼と右翼ではなく、高学歴で自立した層と低学歴で集団思考の層との「対立図式」であり、後者は論理ではなく感情を優先する。

キリスト教徒を殺害している国に対しては武力侵攻するというトランプの主張は、「キリスト教のアメリカ」では、多くの国民に支持されるであろう。

マニフェスト・デスティニー

アメリカが西部を開拓していくとき、それを正当化する標語が「マニフェスト・デスティニー（Manifest Destiny）」であり、「明白なる使命」、「明白なる運命」などと訳される。

この言葉は、コラムニストのジョン・オサリヴァン（John L.O’Sullivan）が、テキサス併合を支持するために、1845年7・8月号の『Democratic Review』誌上において初めて使ったものである。アメリカが西部を開拓していくことは「天命」だとしたのである。「この国の自由な発展のために、神の摂理で割り当てられたこの大陸全体に広がるという明白な使命（マニフェスト・デスティニー）」と記したのである。

さらに、この年の12月のコラムで、オサリヴァンは、イギリスとの間のオレゴン・カントリーの境界論争に関して、この地域の領有は「神の摂理で偉大な自由の実験の発展のために我々に与えられ、連邦の自治政府が我々に託したこの大陸全体に広がり、所有するために、我々の明白な使命の権利によるものである」と述べている。

オサリヴァンは、イギリスと違って、アメリカは民主主義を広めるという使命を果たそうとしているとして、領有を正当化したのである。

トランプは、今年の1月20日、大統領就任演説で、マニフェスト・デスティニーいう言葉を使い、保護主義を実行したマッキンリー大統領（在任1897~1901年）を模範としたのである。また、トランプは、宇宙への影響力の拡大、火星への入植などにこの言葉を使った。

さらに、パナマ運河やグリーンランドを獲得したいという希望も、マニフェスト・デスティニーの現実化である。

「キリスト教のアメリカ」に加えて、「マニフェス・トデスティニー」は、今後、トランプ政権が世界各地で軍事介入するときの正当化に使われていくであろう。

日本もヨーロッパも、この「異質な国」アメリカ、とりわけトランプ政権への対応に苦慮せざるをえない。

