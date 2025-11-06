●最高気温は20度を超えるところが多く、日中は上着いらずの暖かさに

●週末の9日(日)は広くぐずついた空模様

●台風26号発生。来週にかけて南西諸島方面に影響を及ぼす可能性も



気圧の谷による少々厚い雲が四国や本州の太平洋側に広がっていますが、県内はこの時間概ね晴れています。

このあとも大陸方面まで広がる大きな晴れのエリアの中に、県内は入り続ける予想です。





日ざしもしっかり届いて、この先は各地で気温がぐんと上がります。

きょう6日(木)は最高気温が20度を超えるところが多く、この時期にしては気温が高めで、日中は上着いらずの暖かな陽気となりそうです。





さらにあす7日(金)、あさって8日(土)にかけて、きょう6日(木)と同じような穏やかな晴天が続く見込みです。

次に天気が崩れるのは週末の9日(日)になるとみていて、前線や気圧の谷の通過により、広くぐずついた空模様となりそうです。





県内は日中にかけて薄く雲は広がりますが、日ざしはしっかりと届きそうです。

夜は雲も少なく、よく晴れるところが多くなるでしょう。







あさって8日(土)にかけて晴天が続く予想です。

日中は気温が20度を超え、平年よりも暖かくなると見込んでいます。

今週末の9日(日)は前線や気圧の谷の影響で少々まとまった雨が降りますが、この雨を境に県内には北風が流れ込み、来週は再び空気が冷たくなる見通しです。





台風情報です。

日本の南の熱帯低気圧が、台風26号に発達をしました。

この先、来週の初めにかけてフィリピンの北部に進む予想。

その後、南西諸島方面に影響を及ぼす可能性があります。今後も最新情報のこまめな確認をお願いします。





紅葉情報です。

山間部をはじめ、紅葉谷公園や漢陽寺でも徐々に色づきが進んでいます。来週にかけて色合いが変化する紅葉に注目です。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）