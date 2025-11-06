中国EVがついに「お荷物」に…習近平の鶴の一声で中国EV業界にもやってくる大量倒産の時代

前編記事『トランプとのディールに成功し自信を深めるも…それでも中国経済が「失われた30年」をたどる納得の理由』で見てきたように、米中貿易協議は世界生産の7割を占めるレアアースをいわば人質にした中国が有利に進めている。さりとて、中国経済に明るい見通しが立ったとは言えない状況だ。

中国が頼るものは

例えば10月31日に中国国家統計局が発表した10月の製造業購買担当者景気指数は49.1となり、7カ月連続で低下しており、9年ぶりの長期低迷に入った。こうした状況下で中国は低迷から脱出するために何に頼ろうとしているのか。

消費の低迷とは対照的に、中国でのヒト型ロボットの開発は絶好調のようだ。

ヒト型ロボット産業は実験室を抜け出し、「職業学校」で実用技術を習得する段階に来ている。10月、北京市や上海市で相次いで大型のヒト型ロボット訓練場がオープンした。訓練場では人間のトレーナーの指導のもと、身長170ｃｍ前後のヒト型ロボットが倉庫作業、資材分類、製品梱包などの実務に必要な技能を学習しており、習得後は自動車工場などでインターンシップ研修を受ける段取りとなっている。

このような取り組みは中国各地で実施されており、急速に進む少子高齢化対策の柱になるとの期待も高まっている。

だが、普及のスピードが速すぎれば、雇用難に苦しむ若者の未来をさらに奪うことになってしまうのではないだろうか。

ついにEVは見限られたか

中国政府のハイテク振興策自体も踊り場にさしかかっている。

筆者が注目したのは、前述の第15次5カ年計画で電気自動車（EV）が「戦略的新興産業」の対象から外されたことだ。

EVを始めとする新エネルギー車は過去3回の5カ年計画で重視されていたため、政府、特に、地方政府は大規模な支援策を講じ続けてきた。

そのおかげで中国の自動車産業は急成長したが、今や、生産能力の過剰で過当競争を招き、政府が介入せざるを得ない状態となっている。

トップの鶴の一声も大きかった。人民日報によれば、習氏は今年に入り、「あらゆる省がEVなどの産業をこぞって開発する必要があるのか」と疑問を呈したという。

戦略的新興産業の地位を失った悪影響は計り知れない。EV産業はこれまでのように政府から手厚い支援を受けられなくなってしまうからだ。

故障を修理できる整備工場が圧倒的に少ないなどが災いしてEVの評判が下がっている中、「錦の御旗」が失うことになれば、これまでのブームが一気に冷え込んでしまう可能性は十分にある。

そうなれば、EV企業の大量倒産は必至だ。不動産業界に加えて自動車産業の不良債権の急増で中国の金融システムが機能不全に陥ってしまうことだろう。

期待が高まる新たな新興産業は

EVに代わって中国の製造業を牽引できる候補が見つからないのも懸念材料だ。

戦略的新興産業に新たに指定されたのは核融合などだ。

中国ではこのところ核融合に関する技術開発がさかんであり、「2027年に人類初の核融合発電装置が完成する」との期待が高まっているほどだ。

だが、核融合が「第２のEV」になる可能性は低いと言わざるを得ない。

EVに比べて技術面のハードルがはるかに高いことに加え、EVと異なり、市場自体が世界に存在していないことも難点だ。

思い起こせば、不動産バブル崩壊後の日本は技術開発主導でスランプ脱出を試みたが、成功せず、逆にデフレ経済を深刻化させてしまった。

中国経済も日本と同じ失敗を繰り返しているように思えてならない。

