【ラスボス】宮沢洋一前税調会長の警告「このままでは円の資産価値は暴落します」

積極財政への期待を背景に「高市トレード」で株式市場は活況に沸く。そこに死角はないのか。「ミスター税調」が重い口を開いた。

前編記事『減税を阻む「ラスボス」からのラストメッセージ…宮沢洋一前税調会長が語った「高市政権への懸念」と「税調インナーの反省点」』より続く。

巨額の国債発行は何をもたらすか

メディアの報道を見る限り、高市さんは積極財政派だし、赤字国債を出すことも躊躇しないとおっしゃっている。すでにマーケットも円安方向に少し反応しているようで、大変心配しています。

そもそも、私たち党税調の方針は積極財政ではないと批判されるのですが、今年度の予算だけでも30兆円近い国債を発行しているわけです。我が国は、リーマン・ショックやコロナ禍のとき、すでに相当な国債を発行しています。その上で30兆円近くの国債を発行しているわけですから、私としては、今が緊縮財政だとは決して思っていません。

ただ、高市さんはまだ不十分だと考えているようです。政府がさらにおカネを使うことによって、経済を成長させればいいというお考えなのかもしれません。

しかし、これ以上国債を発行して、日本の財政に対する信認が損なわれればどうなるか。国債がすぐに暴落するということはないでしょうが、日本円に対する信認が失われ大幅な円安になるはずです。

1ドル＝200円の超円安も

若年層を中心にNISA口座などを通じて、海外の金融商品を購入する人が増えているのはその一端だろうと思います。将来さらに円安になると見込むなら、円資産をドルないし他の通貨に替えておいたほうがいいわけです。これをキャピタルフライトといいますが、日本から資金が逃げ出していくことが大規模に行われると、やはり相当な円安になるでしょう。

おそらく、現状の1ドル＝150円や160円といった水準ではなく、200円をうかがう暴落も十分に可能性はあると思います。大手メーカーなどは輸出しやすくなるメリットがあるのでしょうが、一方、国民生活は円安による輸入インフレに直面することになります。なにより、自分の持っている円の資産価値というものが国際的にはかなり低下するわけです。

こうした中、与野党はガソリン税に上乗せされている暫定税率の年内廃止に向けて協議を続ける。また、自民、公明、日本維新の会の3党は来年度の高校教育の無償化実現に向けて、調整を行っている。

ガソリンの暫定税率を撤廃すれば、国と地方の税収が年間1兆円減ります。軽油引取税の暫定税率もなくせば、さらに5000億円。また、閣外協力とはいえ連立政権に参加した維新が主導してきた高校の無償化にも、7000億円ほどの予算が必要です。これらの財源をどうするのか。

「税調のドン」がやり残したこと

これからは新しく税調会長に就任される小野寺（五典）さんが中心となって進めていくので、私が余計なことを言わないほうがいいのですが、大変ご苦労されるでしょう。小野寺さんは党の政調会長も務められ、野党との協議でも経験を積んでおられるので、初志貫徹でしっかりやっていただきたい、と思っています。

税調会長としてやり残したことと言えば、政府による国民の所得と金融資産の把握です。米国にはソーシャル・セキュリティ・ナンバー（社会保障番号）があり、政府は個人の所得を知り得ますし、金融資産についても、少なくとも国内にあるものは把握している。おそらく先進国はほぼすべてそういう状況なんです。

ところが、日本には国民の資産を把握する術が本当に何もありません。たとえば、コロナ禍のときに問題となりましたが、給付金を支給しようにも誰の所得が少なくて、誰がお金持ちなのかさっぱりわからないわけです。政府が把握できているのは、基本的には年金収入くらいです。しかし、年金収入が少なくても、莫大な金融資産を持っている人もいます。そういう人にも給付金を支給してしまうのは、不公平だと思いませんか。

一般の人たちは、口座の中身を政府に知られたからといって困る話は何もないはずなんです。むしろ困るのは、お金持ちたちですよ。過度の節税はできなくなりますし、資産家を狙い撃ちした課税ができなくもないですから。しかし、政府が国民の資産を把握すると言うと、個人情報保護の観点から常に反対が起こって潰れてきた歴史があります。

ただ、維新は社会保険料の負担軽減のために金融所得の把握実現に熱心だったはずなので、連立政権でこれを進めていってほしいですね。

私もしばらく充電して、自由民主党の再興のために尽力したいと思います。

【こちらも読む】『高市首相誕生という「日本銀行の大誤算」…「サナエノミクス」への貢献を求められて「利上げのシナリオ」は完全に吹き飛んだ』

「週刊現代」2025年11月10日号より

【こちらも読む】高市首相誕生という「日本銀行の大誤算」…「サナエノミクス」への貢献を求められて「利上げのシナリオ」は完全に吹き飛んだ