【田矢 信二】まいばすに敗北→大量閉店「100円ローソン」…それでもローソンが絶対に手放さない理由

「ローソンストア100」、通称100円ローソンが大量閉店に追い込まれている。直営店・フランチャイズ合わせて1200店舗以上あった2010年代の最盛期から一転、年々その数を減らしていき、今や621店舗（’25年9月末日）と半分になっている。

コンビニとスーパーマーケット、そして100円ショップ。3つの業態の《良いとこどり》という、業界でも時代を先取りしたスタイルで成長を遂げてきた100円ローソンに一体何が起こったのか。

なぜ「まいばすけっと」に敗北したのか

2008年に起こったリーマンショックを受けて、不況となった国内で節約ブームの波が押し寄せる中、100円ショップという業態は高く注目された。その影響も追い風となって、約1200店舗にまで一気に店舗数を増やした100円ローソン。

「時を同じくしてこの頃、首都圏を中心に勢力を拡大していったのがイオングループの『まいばすけっと』です」と語るのは、業界歴25年のコンビニ研究家、田矢信二氏だ。

「まいばすけっとは2005年に1号店をオープンし、翌年以降から東京、神奈川などでチェーン展開をはじめていきます。市街地の小型店舗、コンビニと比べて生鮮食品に強みがある、いわゆるミニスーパーという形態は、100円ローソンと被ります。

ただ、両者の決定的な違いは出店戦略にありました。100円ローソンは関東・東海・近畿など広いエリアで出店を行っていますが、まいばすけっとは首都圏に絞っています。これがどう影響するかと言えば、ひとつは『配送コスト』の問題です。店舗のエリアが広い分、まいばすけっとと比べて100円ローソンはコストがどんどん膨らんでしまったわけです」

くわえて、100円ローソンが直営店＋フランチャイズ店の構成に対して、まいばすけっとはあくまで直営店にこだわって出店を進めていたという。本部の管理がより行き届く直営店が多いゆえに、出店攻勢をかけやすかったのも大きい。

「ちなみに同じローソングループでも『ナチュラルローソン』は、当初こそ関西などにも展開していましたが、すぐに撤退して今は首都圏に絞っています。結果として好調な状況を見ると、やはり100円ローソンは出店エリアを広げ過ぎたのが敗因だったのかもしれません」（田矢氏）

それでも「100円ローソンは消えない」

出店エリア以外にも、100円ローソンの成長が鈍化してしまった理由がある。それは本来の強みだった「100円」という要素だ。田矢氏が続ける。

「そもそも、100円の商品を充実させる以上、客単価はどうしても低くなってしまいます。そうなると、店側の業務負担も競合他社と比べて多くなるのは必然です。それでいて、時代とともに物価高によって、100円という価格設定すらも維持が難しくなり、120円、130円とどんどん上がっています。

さらに、ここまでの物価高だと、大衆心理として、財布の紐はきつくなりつつも『中途半端に安いモノなら、もう少し高くてもプチ贅沢な商品を』という思考の人が増えます。つまり値段の上がった100円ローソンだったら、王道的なコンビニ、それこそローソンでいいだろう、と選ぶ人が増えたのではないでしょうか」

今やローソンほか、セブンイレブンやファミリーマートなどでも、生鮮食品や日用品を扱う店舗が普通になりつつある。まして、まいばすけっとはもとより、ドラッグストアも拡大する中、もはや100円ローソンの強みは失われたと言っても過言ではないのだろう。

時代とともに役目を終えたのか――。最後にこう尋ねると、田矢氏こう付け加えた。

「100円ローソンの店舗がゼロになることはないはずです。ローソンとしては、ナチュラルローソン共々、顧客データを取り、それをグループ全体に還元するための重要な役割を持つと位置付けています。今は時代の流れが悪いだけと捉え、再浮上を狙いつつも、商品重視で慎重に店舗運営をしていくことでしょう」

