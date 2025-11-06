「보쌈김치（ポッサムキムチ）」の意味は？キムチの王様！？【韓国語クイズ】
韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「보쌈김치（ポッサムキムチ）」の意味知ってる？
「보쌈김치（ポッサムキムチ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、かつて王の食卓にも並んだ豪華なキムチのこと！
「보쌈김치（ポッサムキムチ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「白菜で具材を包み込んだ円形のキムチ」でした！
「보쌈김치（ポッサムキムチ）」とは、「보쌈（ポッサム）」＝「包む」という意味を持つキムチのことです。
白菜のなかに、野菜や果物、イイダコやエビ、栗、なつめなどを包みこんだ贅沢なキムチです。
韓国の宮廷王朝時代から食べられていて、今でもお祝いの席で食べられていますよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部