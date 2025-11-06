「보쌈김치（ポッサムキムチ）」の意味は？キムチの王様！？【韓国語クイズ】

韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「보쌈김치（ポッサムキムチ）」の意味知ってる？

「보쌈김치（ポッサムキムチ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、かつて王の食卓にも並んだ豪華なキムチのこと！

「보쌈김치（ポッサムキムチ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「白菜で具材を包み込んだ円形のキムチ」でした！

「보쌈김치（ポッサムキムチ）」とは、「보쌈（ポッサム）」＝「包む」という意味を持つキムチのことです。

白菜のなかに、野菜や果物、イイダコやエビ、栗、なつめなどを包みこんだ贅沢なキムチです。

韓国の宮廷王朝時代から食べられていて、今でもお祝いの席で食べられていますよ。

あなたはわかりましたか？

覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

