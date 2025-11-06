高市政権の発足で造船関連株の株価は数日で1.7倍に…3500億円の集中投資が示す「業界のポテンシャル」

いま、日本の造船業界に投資家たちが熱視線を注いでいる。

きっかけは、業界団体による3500億円の設備投資の表明だ。10月23日の自民党の関連会議で団体トップがその詳細を説明すると報じられるや、造船関連株は軒並み急騰した。

例えば、内海造船の10月29日の株価は1万8450円（以下、いずれも終値）で、22日の1万910円から約1.7倍も上昇している。船舶用エンジンを製造する赤阪鐵工所の株価も同期間で3455円から5540円と約1.6倍の急伸を見せた。

高市早苗総理が掲げる17の戦略分野の一つに「造船」が含まれているのも追い風だ。官民の重点投資が期待されている。

では、そんな造船業界は現在、一体どのような状況に置かれているのか。

多摩大学特別招聘教授の真壁昭夫氏が解説する。

造船大国のいま

10月23日、日本造船工業会などの船舶関連の４団体は、『わが国造船業再生に向けたお願い』を政府と自民党に提出した。この要望は、高市政権の産業政策やトランプ大統領との交渉において、大きな意味を持つことが想定される。

“造船大国・日本”の復活は、わが国経済だけではなく、米国の経済安全保障にも影響を与えることになるからだ。

かつて、わが国の造船業は世界トップの地位を誇った。

旧財閥系の三菱造船、ジャパンマリンユナイテッド（略称はJMU。JFEホールディングス、カナデビア、IHI、住友重機械工業の艦艇部門が統合）、今治造船、内海造船などが国際的な競争力を発揮した。しかし2000年に韓国に、2009年には中国に追い抜かれた。

現在、中国の造船業界は世界の船舶建造量の50％超のシェアを占めている。特に新造船については、その7割が中国との試算もある。

そうした状況は、わが国や米国、欧州などにとって重大な脅威だ。

日本の造船業の衰退は、島国であるわが国のインフラを自力で整備することができないことを意味する。世界最強の海軍力を持つ米国は現在、自国で艦船の維持ができない深刻な事態に追い込まれている。

我が国では、JMUを子会社化した今治造船を中心に国内の造船体制を再構築できれば、ライバルの中・韓との差を縮めることができるかもしれない。米国の船舶、艦艇の建造、メンテナンスの需要を取り込むことも、わが国の造船業の再興に重要だ。

今治造船を中核に国内の関連企業が連携を深め、そこに政府が支援を実行することが必要だろう。

世界の造船産業の構図

2023年、世界の新造船建造量は、前年比14.7%増の6432万総トンだった。国地域別のシェアは、中国が48.9%、韓国が28.5%、わが国は15.6%、欧州は2.8%、米国を含むその他が4.1%だ。

“ジャパン・アズ・ナンバーワン”と称賛された1980年後半、日本の国内造船業は世界トップシェア、製造技術を誇り“造船王国”と呼ばれた。今、その面影はない。造船業のシェア低下は、世界経済におけるわが国の地位の低下を示している。

2024年の船舶建造量ランキングで、トップは中国の中国船舶集団（CSSC）だった。建造量は1,33万総トン、同社はここ数年で韓国HD現代（614万総トン）を追い抜いた。

3位の韓国サムスン重工業（561万総トン）に次いで、JMUを6月に子会社化した今治造船がランクインするとみられる。しかし両社を合わせた建造量は469万総トンで、CSSCの背中は遠い。わが国では、艦艇の建造を主とする川崎重工業、ばら積み貨物船などを手掛ける常石造船も上位にランクインする見込みだ。

中国の造船業が急速に世界シェアを獲得した背景には、個々の企業の成長意欲もさることながら、中国政府の様々な支援も関係している。

日本の存在感の低下

2006年から13年まで、中国政府は造船業界への参入、事業拡大関連の補助金を積み増した。ある試算によると、この間だけで5400億元（当時の為替レートで11兆円相当）の支援が実行された。産業振興策の“中国製造2025”も造船分野を重点支援対象に指定した。

韓国政府も造船業を支援してきた。

一時経営難に陥った大宇造船海洋（現・ハンファオーシャン）に対して、2015〜2017年に12兆ウォン（1.2兆円相当）の支援を実施。2021年には、2030年までに生産性を30%引き上げる（2020年対比）ための支援（K造船再跳躍戦略）も実行している。

中国と韓国に共通するファクターは、民間の造船能力の向上のほか、政府の防衛体制（中国は海洋進出の加速も含む）のため、一貫して造船分野を支援していることにある。

こうした中国の急速なシェア拡大、韓国の高シェア維持に対して、これまでわが国の造船関連の産業政策は目立った成果を上げられなかった。

足許、世界の造船分野ではエネルギー源のシフトが加速している。

現時点でメインの燃料は重油だが、低炭素燃料の液化天然ガス（LNG）を船舶燃料に使用する企業は増えている。ゼロエミッション船舶の実現に向けて、合成燃料、アンモニア船舶の開発も加速した。長期的な視点で水素を船舶燃料に使う取り組みも始まっている。

今治造船の動きに注目

船舶の使用期間は長期にわたる。今の段階から建造能力の拡大にコミットし、新しい燃料の低炭素型の船舶建造体制を確立することは重要だ。わが国造船業の生き残りに関わる問題でもある。

こうした危機感から、今治造船はJMUの子会社化にとどまらず、国内の造船や船舶運航企業と連携して関連産業の拡充への取り組みを進めている。

今治造船は、多種多様な船舶の開発、設計、造船（製造）の工程を共通化する指針を掲げ、関係企業と3500億円の設備投資を実施するとみられる。造船能力の引き上げには、“ゴライアスクレーン”と呼ばれる大型クレーンが不可欠だ。国内では住友重機工業が唯一、このクレーンの製造を行っている。

造船工程の共通化は、わが国のエンジンメーカーにも好影響を与えるだろう。

船舶のエンジンには、2ストローク型と４ストローク型がある。４ストローク型市場は日米中独英などの企業の群雄割拠状態だ。その中で、わが国の川崎重工業や赤阪鐵工所、ヤンマー、トラックメーカーのいすゞなどが製造技術を有する。

「船舶の建造はポンポン船のころと変わらない」とする今治造船経営陣が関連企業を巻き込み、どのように生産性向上を実現するのか。高市政権の今後の産業政策にも大きく影響するだろう。

つづく記事〈“国策銘柄”と化した造船関連株の「死角」…政府の関与がアメリカの造船業の衰退を加速させた〉では、トランプ政権が造船分野で日本に頼らざるを得ない状況、さらに政府が過度に造船業に関与することの弊害を解説する。

