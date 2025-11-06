【全愛犬家が泣いた】開封後3秒で発生！新品ストッキングの見るも無残な姿に「やめてええ」と悲鳴の2.5万いいね【ママリ】

新品なのに…愛犬家が投稿した「ストッキング」の悲劇に2.5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはポメのピカルディ(@pomepomePicardy)さんの犬好きなら共感しそうな投稿です。朝におろしたばかりのストッキングを愛犬のピカルディくんに見つかってしまい、嫌な予感は的中…。かわいいけれど、飼い主さんからすると勘弁してほしい…悲しい結末が目に見えるような投稿です。

©︎pomepomePicardy

私の犬と今日の朝に卸したストッキング

ふわふわとした毛とくりっとした目が印象的な、ポメラニアンのピカルディくん。飼い主さんが朝におろしたばかりのストッキングをくわえて「ビヨーン」と引っ張ってしまいました。このあとのストッキングは無事とは思えませんね…。まだ新しいストッキングなだけに、飼い主さんはショックだったのではないでしょうか。



この投稿には愛犬家の方から「良くある」「あるある」など共感の声が寄せられたほか「かわいい」「楽しそう」などの声もあがっていました。ペットならではの思いがけないイタズラ。困っていそうな飼い主の気持ちとは裏腹に、遊んでもらえてうれしい・甘えたいという気持ちが写真から伝わってきますよね。



ペットとの日常を切り取った投稿に、くすっと笑わせてもらえる癒やしの投稿でした。

「ニャンとも言えない」トイレでふんばる猫の表情に10万いいね

ご紹介するのはぽわくん(@powa_zzz)さんが投稿したある写真です。トイレでふん張るときは、人も動物も真剣になるでしょう。ちょっと恥ずかしい瞬間でもありますが、そんな瞬間ですら、愛するペットたちはかわいく見えてしまうから不思議です。



投稿者・ぽわくんさんは、ペットの猫ちゃんがトイレで頑張っている姿がかわいらしくて思わず撮影したといいます。思わずにやっとしてしまう瞬間のお写真を、どうぞご覧ください。

©powa_zzz

うんち頑張ってる時の顔本当にすき

猫側からしたら、撮影どころじゃなく頑張っているのかもしれません。しかし、このお顔が愛おしすぎて撮らずにはいられなかったのでしょう。飼い主さんの気持ちがひしひしと伝わります。真剣な瞬間ですら、かわいいと感じる飼い主さんからの愛情を感じますね。



この投稿に「一生懸命な感じがめちゃくちゃいい」「頑張って！」などのリプライが寄せれました。何をしていてもかわいいペット。さまざまな表情を見られるのがうれしいですね。

妻の心の声を代弁!? 終電帰宅の夫に“物申す”猫の表情に2.6万いいね

ご紹介するのは、もんちこ(＠tatatano129)さんが撮影した、愛猫・しょぼぼくんの1枚の写真です。猫ミームをはじめ、ペットの表情や動きにコメントをつけた投稿が人気を集めていますよね。もんちこさんも、飲み会で帰りが遅い夫への（妻としての）不満を、愛猫しょぼぼくんの写真を使ってユーモアたっぷりに表現しました。どんな写真か、早速みていきましょう。

©tatatano129

きのう飲み行った夫が終電で帰ってきたことについてずっと文句言ってるらしい

口をカッと開けた瞬間がうまく撮影されていますね。パッチリ開いた目とピンと立った耳も相まって、まるで本当におしゃべりしているかのような、何かを訴えかけているような表情です。帰りの遅い夫に向かって、しょぼぼくんが「遅いぞ！」「こんな時間までどこで何をしていたんだ！」と、もんちこさんの代わりに文句を言っているのかもしれません。



この投稿には2.6万以上のいいねが集まり「そこら辺の奥様より全然うるさい」「苦情申し立て中」といったユーモラスなリプライが寄せられていました。



飲み会で夫の帰りが遅いというのは夫婦の「あるある」エピソードかもしれませんが、しょぼぼくんの表情豊かな写真によって、何気ない日常の一コマにうまくユーモアがプラスされています。もんちこさんのセンスと、しょぼぼくんのナイスな表情に、思わず笑顔になる投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）