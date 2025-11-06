ソフトバンクＧ孫正義の「スターゲート計画」から始まった…「ＡＧＩ覇権」をめぐる巨額投資競争の現在地

「超知能」の実現に向けて

10月末から11月初頭は、高市早苗首相のドナルド・トランプ米大統領との日米首脳会談、東南アジア諸国連合（ASEAN）関連首脳会議とアジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議出席など１週間に及んだ外交ウィークと、米大リーグのワールドシリーズ（WS）で大谷翔平、山本由伸選手所属のドジャース（ナショナルリーグ）が大激戦の末にブルージェイズ（アメリカンリーグ）を破り、2年連続9度目の制覇を果たすなど大イベントが集中した。

その余韻が熱く残るなか、敢えて今週はまったく畑違いのテーマについて言及したい。本稿では、米巨大テック企業を中心に「人工知能（AI）覇権」を巡る信じ難い巨額投資競争が展開されている現在、日本がどのようなポジションにいるのかをリポートしたい。そのために少々、時計の針を巻き戻す。

時価総額が5兆ドル（約750兆円）に達した米半導体最大手、エヌビディアのジェイスン・フアン最高経営責任者（CEO）は9月22日、米オープンAIのサム・アルトマンCEOとともに記者会見し、人類の知能を上回る高度な「超知能（AGI）」の実現のためオープンAIに最大1000億ドル（約15兆円）投資すると発表した。

そして同社は新たに10ギガワット（ギガは10億）規模のデータセンターを建設する。要は、AGI向けインフラ構築投資だ。

アルトマンも認めた

このエヌビディアの巨額投資が起点となった「AI覇権」争奪は、そもそも年初にソフトバンクグループ（SBG）、米IT大手オラクル、オープンAIの3社が打ち出した、4年間で5000億ドル（約74兆円）のAI向けインフラ投資計画「スターゲート」が端緒となった。

だが、同計画を主導したSBGの孫正義会長兼社長の構想（総額600兆円と試算したAI収益）が余りに壮大がゆえに、半導体業界や金融市場の反応は「孫一流のハッタリ」という受け止め方が主流であった。それでも孫氏は「スターゲート」計画で米国内5ヵ所にデータセンターを建設すると説明していた。

それが何とエヌビディアのフアン会見の翌23日、SBG・オラクル・オープンAI連合はインフラ投資先として既にテキサス州アビリーンとオハイオ州ローズタウンにそれぞれデータセンターを建設中であり、エヌビディアとも「AI強者連合」を組むオープンAIの対話型「チャットGPT」が高性能モデルに進化するにつれてより多くの学習データが必要になることから、計算量が膨大となりデータセンターの新設が急務となっているとアルトマンCEOは正直に認めた。

それだけではない。資産運用残高1800兆円を誇る世界最大の運用会社、米ブラックロック（ラリー・フィンクCEO）傘下のインフラ投資専門企業グローバル・インフラストラクチャー・パートナーズ（GIP）主導の米マイクロソフト・アブダビ首長国の投資会社MGX連合は10月下旬に米データセンター事業会社アラインド・データセンターズを400億ドル（約6兆2000億円）で買収した。

一方で、資金潤沢なGIPは、米電力大手AESの買収交渉も進めている。簡単な事だ。要は、「AI覇権」を握るにはデータセンター事業者と電力大手とのタッグが不可欠ということである。

