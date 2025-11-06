なぜ長岡忠興だけが三奉行の標的になったのか？…「田辺城攻め」を強行することになった「想定外の事態」

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

三奉行は長岡忠興を糾弾した

7月17日、大坂で西軍の人質となっていた、長岡忠興（丹後宮津18万石の領主）の室・ガラシャが、屋敷に火を放って自害した。すると翌18日、増田長盛（ましたながもり）・長束正家（なつかまさいえ）・前田玄以（まえだげんい）の三奉行は、忠興の罪状を糾弾し、さらには小野木重勝（丹波福知山3万石の領主）や別所吉治（但馬八木1万5000石の領主）ら但馬（現在の兵庫県）・丹波の諸将に指示して、忠興の父、幽斎の籠る丹後田辺城（現在の京都府舞鶴市）を攻撃させた。

三奉行より但馬・丹波の諸将への書状

長岡忠興はなんの功績もないのに、家康公のえこひいきによって、秀吉様のとりたてた福原長尭（ながたか）の領地である木付を受けとり、このたびは、なんの落ち度もない上杉景勝を攻めるために、家康公に味方して、配下の者たちを残らず連れていったことは、もってのほかです。秀頼様の命令で、忠興を成敗するための人数を田辺へ差し向けましたので、武功をあげてください。はたらき次第で、褒美が下されるでしょう。

忠興は慶長5年2月に6万石の加増を受けているが、それは三奉行を通してのことであった。また、家康と親密な関係にあって加増を受けた者は忠興のほかにもいた。では、なぜ忠興だけが処罰されることになったのだろうか。

ガラシャの自害は、三奉行にとって想定外の事態だった。なんの落ち度もない長岡家の人質を死なせてしまったことは、クーデターによって成立した政権の信頼を大きく失わせることになりかねない。そこで三奉行は体面を保つために、「長岡忠興に落ち度があった」として、当初の予定になかった田辺攻めをするために多くの人数を割かざるをえなくなってしまったのである。少なくとも7月17日にガラシャが自害するまでは、奉行衆は田辺城を攻めようとはしていなかった。

7月19日、小野木重勝は上方での政変の状況を、九州の竹中重利（豊後高田1万3000石の領主）へ知らせた。

小野木重勝より竹中重利への書状

奉行衆の使者が便宜をはかってくれましたので、書状を送ります。こちら（上方）の状況は、竹中家の大坂留守居から報告があると思います。この様子では、もはや静まることと思います。

一、会津攻めに向かった者たちは、人質として大坂にいる妻子のところへ、心配して、使いを送っています。

一、会津攻めの状況は、どうなっているのかわかりません。

一、但馬・丹波両国の諸領主は、丹後国の長岡家領地を攻撃するために、わたくしの領地である福知山に来ています。あなたが上方へ来られたときに、すべてお話しします。書状にはこれ以上くわしいことは書けません。なお、こちらの状況を聞いて、不安に思っておられることでしょう。しかしながら、何事もありませんので、安心してください。くわしくは奉行衆の使者が説明します。

西軍はすみやかに上方を制圧し、会津に向かっていた者たちの人質を確保した。小野木重勝の書状によると、東軍（以下は、徳川家康を政権担当者として認める者たちの集団を「東軍」とする）は人質を奪われて動揺していたようだ。

田辺城には長岡幽斎（忠興の父、幽斎玄旨）が500の人数とともに立て籠っていた。幽斎は亡き秀吉の歌道の師匠であり、とくに処罰されるような失態があったわけでもない。重勝も幽斎の弟子の一人であったように、田辺攻めに向かった但馬・丹波の諸領主の戦意は低かった。

九州諸将は西軍をどのように認識したか

三奉行が発した「内府ちがいの条々」を受け取った九州の諸将は、西軍のクーデターについて、どのように認識したのだろうか。

豊前（現在の大分県）の黒田如水（中津18万石の前領主、如水円清）が、上野（現在の群馬県）の井伊直政（高崎12万石の領主、徳川家筆頭家老）へ差し出した報告書には、次のように書かれている。

黒田如水より井伊直政への報告書

7月18日、「7月13日に奉行衆が反乱を起こした」という情報が、中津に届きました。ちょうどそのとき、竹中重利は中津に来ていました。

すでに如水と重利は、上方における騒動が反家康クーデターであることを知っており、その主体は「奉行衆」（増田長盛・長束正家・前田玄以）であると認識していた。

7月19日、黒田如水は、西軍の挙兵に関する情報を隈本の加藤清正へ知らせた。7月21日までには清正のもとへも「内府ちがいの条々」が届いていた。清正から如水への返事は以下のとおりである。

加藤清正より黒田如水への書状

7月19日付の書状を、今日7月21日に拝見しました。上方の状況を説明していただき、理解しました。わたくしはこのような事態を想定して、このたび差し出がましいとは思いつつも、家康公へ意見を申し上げたのですが、同意していただけず、結局、お腹立ちになられて、わたくしに対しても数日会ってくださらなかったため、このように差し控えておりましたが、奉行衆が豊臣政権の運営を混乱させていることを、家康公は承知で好き勝手にさせているものと察して、しかたなく黙っておりました。「内府ちがいの条々」については、あなたもご存じのとおり、わたくしは奉行衆から太閤様の御♯置目｛おき・め｝について何の説明も受けていませんので、家康公が何を守っていて、何を違えているのか、判断できません。

忠興の命令で豊後木付6万石をあずかっていた長岡家家老・松井康之は、7月24日、豊後竹田7万石の領主・中川秀成と連絡をとりあった。

松井康之から中川秀成への書状

おととい、7月22日の書状を拝見しました。上方の状況についていろいろな情報が錯綜しています。先に中川家家臣へ送った書状はもう到着していることと思いますが、その後に入った情報も変わりはありません。毛利輝元殿と、長束正家・増田長盛・前田玄以ら3人の奉行が結託して、徳川家康様へ叛旗をひるがえしたとのことです。伏見は家康様の家臣・鳥居元忠が、しっかりと防御を固めているとのことです。大津の京極高次は、伏見の鳥居元忠と協力体制をとっていて、家康様を裏切っていないとのことです。また変わったことがあれば、こちらからも書き送ります。

松井康之は、西軍を「毛利輝元殿」と「3人の奉行」による連合政権であると認識している。「内府ちがいの条々」には、石田三成の署名はなく、また、松井康之には大谷吉継が西軍に参加するよう説得をしているのだが、その際の書状にも三成に関する情報は書かれていない。九州の諸領主には、西軍に三成が味方しているという認識はなかった。

