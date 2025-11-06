「頼れる大人の男」を気取ったつもりが、ボロが出た瞬間９パターン
女性とデートするとき、「見栄を張ってしまう」男性は少なくありませんが、背伸びして大人っぽく振る舞った結果、逆にみっともない姿を見せてしまうのは避けたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性123名に聞いたアンケートを参考に、「『頼れる大人の男』を気取ったつもりが、ボロが出た瞬間」をご紹介します。
【１】会計時にクレジットカードを使おうとして、限度額を超えていたとき
「しかも財布の現金が足らず、女性にお金を借りるハメになった」（20代男性）というように、クレジットカードの限度額オーバーで支払不能になると、「借金男」のイメージが付きまとうようです。会計にカードを使うときは、残高をしっかり把握しておきましょう。
【２】格好を付けてトイレに行くのを我慢していたら、漏らしてしまったとき
「トイレに行くのが恥ずかしくて耐えていたけど、限界が来てズボンを汚した」（10代男性）というように、トイレ関係で見栄を張るのは最悪の結末を招くようです。何も恥ずかしいことではないので、大でも小でも堂々と「ちょっとお手洗いへ」と宣言しましょう。
【３】慣れた態度でお酒を勧めておいて、自分が酔いつぶれたとき
「酒に詳しいのがカッコいいと思って、ペースを忘れて呑んでしまった」（20代男性）というように、「お酒」は大人っぽさを演出する小道具ですが、酔いつぶれては台無しのようです。デートの際は、「女性よりも酔うのはご法度」と肝に銘じたいものです。
【４】人生訓を語ろうとして、相手を傷つける発言をしてしまったとき
「『君、仕事をナメてるんじゃないの？』とか言ってしまった」（20代男性）というように、自分を大きく見せようとして、上から目線で相手を批判してしまうのもまずそうです。仮に正論だとしても、デート中に説教をされたい女性は存在しないと心得ましょう。
【５】スポーツについて知ったかぶりの知識を語り、誤りを指摘されたとき
「まさか女性が海外サッカーに詳しいとは思わず、適当なことを喋ってしまった」（10代男性）というように、「女性が苦手なテーマ」と高をくくって知ったかぶると、思わぬ恥をかくかもしれません。スポーツに限らず、いい加減な知識でウンチクを語るのは控えましょう。
【６】寿司屋に連れて行っておいて、「時価」にビビって何も注文できなかったとき
「無理して回らない寿司屋に行ったのに、かっぱ巻きしか頼めなかった」（20代男性）というように、自分の懐具合に見合わない店を選ぶと、オーダーの際に後悔することになりそうです。あらかじめ金額に目星をつけて、予算範囲内の店を調査しておきましょう。
【７】高級レストランに連れて行ったが、ワインのことがさっぱり分からなかったとき
「テイスティングの意味を知らず、『これじゃ少ないよ』と言ってしまった」（20代男性）というように、普段と違うマナーや知識を求められる高級店では知ったかぶりは危険なようです。むしろ「堂々と店員に聞くこと」が威厳を損なわないコツでしょう。
【８】デートプランをしっかり練ったのに、定休日などでアテが外れてしまったとき
「１時間掛けて到着した遊園地が休みだったときは冷や汗が出た」（20代男性）というように、せっかくのプランも細部の確認を怠っては机上の空論です。営業日を事前チェックするほか、レストランなどは電話で予約を入れておきましょう。
【９】ネットで調べたオシャレなお店に連れて行こうとして、道に迷ったとき
「想像以上に目立たないお店で、周囲を延々と歩きまわるハメに…」（20代男性）というように、目当ての店に辿り着けない失敗はよくあることのようです。スマホの地図を過信せず、初めての店に行く場合は、事前に一度は下見しておきましょう。
デートで見栄を張るのは悪いことではありませんが、ツメが甘いとカッコ悪さが倍増するようです。大人の男を気取るなら、細部への気配りを忘れたくないものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計123名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
