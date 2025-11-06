深い芝からのアプローチのコツは？「ヘッドをトゥ側から…」人気コーチが解説
アプローチは基本が大事。小手先の技ではなく、何度打っても同じような打ち方ができることが大切です。
今回は、女子プロがやっている実戦的なアプローチ練習を辻村コーチにレクチャーしてもらいました！
ボールが浮いているラフはザックリしない
ラフからのアプローチで肝となるのは、ソールの使い方です。ヒールから地面に当てるツアープロもいますが、私はトゥ側から当てる打ち方を教えています。その理由はヒール側よりトゥ側のほうがソールが削られていて接地面積が小さいので、ラフからでも抜けがいいからです。
もうひとつラフの基本は、ダウンブロー軌道でヘッドを入れること。入射角が鋭角なほうがボール手前の芝の影響を受けにくい。フェアウェイだときついダウンブローはザックリのミスになりやすいですが、ラフはボールが浮いているのでボール手前にヘッドが落ちてもザックリしません。ダウンブロー軌道だとスピンも効きます。
スイングで気をつけるのは両ヒザが前に出ないこと。ヒザが前に出ると体が突っ込んでミスしてしまう。
ヘッドは手前からではなくジャストに入れるイメージ！
ハーフウェイダウンではヘッドが腰の高さにあり、そこからダウンブロー軌道で振り抜くと芝の影響が少なくなる。
ボール手前からヘッドを滑らせると、芝の抵抗によってスピードが落ちるのでショートのミスが増えてしまう。
いかがでしたか？ ラフからの打ち方は今回のレッスンを参考に実践してみましょう！
辻村明志
●つじむら・はるゆき／1975年生まれ、福岡県出身。チャレンジツアーやアジアンツアー参戦後、プロコーチに転向。上田桃子、小祝さくら、永井花奈など日本のトップ選手を指導。元ビルコート所属。
山村彩恵
●やまむら・さえ／1992年生まれ、福岡県出身。12年のプロテストに合格し、19年から辻村の指導を受ける。昨年末は台湾ツアーのQTを通過し、参戦する予定だった。サマンサタバサ所属。
構成＝野中真一
写真＝中野義昌
協力＝鎌ヶ谷カントリークラブ