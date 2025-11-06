ふるさと納税、NISA、生命保険料控除…2025年の控除枠を使い切る！

あっという間に師走の足音が聞こえてきました。忘年会にクリスマス、新年の準備……と慌ただしい季節ですが、そんな中でも気にかけたいのが、2025年の「控除枠」。

ふるさと納税、NISA、そして生命保険料控除――どれも節税につながるありがたい制度ですが、それぞれに毎年の上限額があり、余ったからといって翌年に持ち越すことはできません。そこで今回は、2025年の控除枠を無駄なく使い切りたい！という人に向けて、いつまでに何をすればよいのかをわかりやすくご紹介します！

頑張って働いてはいるけれど、税金や社会保険料の負担が重くて手取りが思うように増えない……。頑張って家計をやりくりしているけれど、物価高で思うように出費が抑えられない……。そんな悩みを持っている人は少なくないのではないでしょうか。

そんなご時世もあって近年、注目が高まっているのが「節税」です。ふるさと納税、NISA、iDeCo（個人型確定拠出年金）、そして不動産投資など、「賢く、おトクに節税する方法」に取り組む人が増えています。

ところで、私たちが「節税」と呼ぶ場合、多くは所得税と住民税の節税を指しますが、その課税期間（計算を行う期間）は毎年1月1日〜12月31日です。加えて、ふるさと納税やNISAなどそれぞれに節税のために控除できる枠に上限額があり、貯蓄のように「残しておいて後で使う」ことができません。

ですから、こうした制度をフル活用するためには、年内、つまり12月31日に間に合うように計画的に控除枠や非課税枠を使い切る必要があります。

ふるさと納税は上限額を再確認しよう

ふるさと納税は、寄付した自治体からお礼の品を受け取りつつ、実質の自己負担は2,000円だけで翌年の住民税や所得税を減らせるという、人気の節税制度です。

ふるさと納税でいくらまで控除が受けられるかの上限額は、年収や家族構成、社会保険料などの金額によって異なります。たとえば、年収500万円でシングル、あるいは結婚して子どもがいてもパートナーが子どもを扶養に入れているのであれば、おおよそ6万円前後が目安となります。

実際の上限額は、総務省のシミュレーションサイトやポータルサイトでシミュレーションすることができます。ただし、この時期だからこそ気をつけたいポイントが2点あります。

ボーナス次第で上限額が変わるかも!?

ひとつは、12月にもらったボーナスの金額によっては、上限額が当初のシミュレーションと変わってくる可能性がある、ということ。ですから、上限額ギリギリまで枠を使い切りたい！という人は、ボーナスの金額が確定した段階で再度シミュレーションをやってみることをおすすめします。

ちなみに、ふるさと納税の場合、上限額といっても「それ以上は寄付が行えない」というものではありません。節税にならないだけで、寄付自体は上限に関係なく行うことができます。ですから、「上限を超えないギリギリを攻める」のも、「ちょっとオーバーするかもしれないけど気にせずに寄付する」のも、みなさん次第、ということになります。

「ワンストップ特例制度」の申請期限に要注意！

もうひとつは、寄付そのものは12月31日の23:59までに行えばその年の控除の対象となるものの、年末ギリギリは駆け込み需要が多いため、人気の返礼が品切れになっていたり、「ワンストップ特例制度」の申請が間に合わなかったりする場合があるということ。

確定申告をしない人がふるさと納税で控除を受けるための方法である「ワンストップ特例制度」ですが、これを利用するためには翌年1月10日必着で各自治体に申請書を提出する必要があります。もし間に合わなければ、確定申告をしないと控除が受けられなくなりますので、余裕を持って寄付をするようにしたいところです。

NISAの年間非課税枠をフル活用するには

ふるさと納税と異なり、収入などに関係なく明確に年間の枠が決まっているのがNISA（少額投資非課税制度）です。

NISAには、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」という2つの非課税枠があり、前者は年間240万円、後者は年間120万円まで、非課税で投資を行うことができます。2つの枠は併用も可能です。

これらの枠は、1月1日〜12月31日の1年ごとにカウントされ、余らせても翌年に繰り越すことはできません。ですから、1円残らず非課税での投資枠を使い切りたいのであれば「成長投資枠」で240万円、「つみたて投資枠」で120万円を年内のうちに購入する必要があります。

知っておきたい、ネット証券の便利な機能

「つみたて投資枠」で1月から毎月10万円の自動積立を行っていたのであれば、きれいに枠を使うことができるのですが、そうでない場合には、1円残らず使い切るといってもなかなか難しいですよね。

そういった場合に活用したいのが、ネット証券が提供している便利な機能です。たとえば、SBI証券では「NISA枠ぎりぎり注文」という注文方法があり、残った枠が積立の設定金額未満だった場合に、金額を自動的に引き下げて購入をすることでぴったりに枠を使い切ってくれます。マネックス証券にも「NISA非課税投資枠使い切り」というサービスがあります。

ただし、ちょっとややこしいのですが、NISAでは毎年の非課税での投資枠と同時に「生涯投資枠」という考え方もあり、「成長投資枠」で最大1,200万円、「つみたて投資枠」と合計して1,800万円までしか非課税での投資ができません（売却すれば翌年以降に再利用が可能になります）。

つまり、「成長投資枠」で240万円、「つみたて投資枠」で120万円、合計360万円を毎年使い切っていくと、5年でそれ以上の投資ができなくなってしまいます。考え方は人それぞれではありますが、老後のために長期で積立投資をしたいというのであれば、目先の非課税枠を使い切ることよりも、10年、15年と続けられるペースで積立をするというのもひとつの方法といえるでしょう。

所得税と住民税には、ふるさと納税の「寄付金控除」以外にも、「医療費控除」「住宅ローン控除」などさまざまな控除がありますが、控除枠を使い切るという意味で特に注目したいのが、「生命保険料控除」です。「生命保険料控除」とは、支払った生命保険料の一部が所得を計算する際に控除されるもので、結果的に所得税や住民税の節税につながります。

この「住宅ローン控除」のポイントは、「一般」「介護医療」「個人年金」という3種類の控除枠があり、それぞれに上限額があるということ。所得税ではそれぞれ最大4万円、合計で最大12万円、住民税ではそれぞれ最大28,000円、合計で最大70,000円まで所得控除ができます。

注意したいのは、支払った保険料=控除額となるわけではないということ。所得税の場合、年間80,000円超の保険料を支払うと最大である4万円、住民税の場合56,000円超の保険料を支払うと最大である28,000円の所得控除が受けられます。

多くの人が何かしらの保険には加入していると思いますが、一般の生命保険、医療保険、個人年金保険、すべて加入している人は意外と少ないかもしれません。

生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査」（2024年）によれば、2人以上の世帯のうち、個人生命保険に加入している世帯の割合は23.2％。終身保険や定期保険などの一般の生命保険や、医療保険やがん保険には加入していても、個人年金保険には加入の機会がなかったという人も多いのではないでしょうか。

でも、年間80,000円超の保険料ということは、月々約6,700円超です。これを保険料として支払うことで、所得税40,000円と住民税28,000円、合計68,000円の所得控除が受けられるのだとしたら、税率が両方10％だと仮定しても6,800円の節税になります。もちろん、商品の善し悪しはしっかり見極める必要がありますが、節税にもなって、老後資金の準備もスピードアップできるのであれば、検討の余地は大いにあるのではないでしょうか。

ちなみに、「生命保険料控除」については、年内に支払った保険料が控除の対象となるので、年払いなどで12月中に支払えば今年の枠を活用することができますよ。

