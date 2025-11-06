北の大地の恵みを堪能できる「冬の北海道物産大会」が5日から、福岡市の百貨店で始まりました。今回のテーマは「だから、北海道はうまい！」です。旬の海鮮グルメやスイーツが目白押しです。

十勝産のジャガイモで作った熱々のコロッケに、北海道産のもち米が詰まったジャンボいかめし。北海道産のサツマイモを使った大福。

博多阪急で始まった「冬の北海道物産大会」には、北海道で人気の43店舗が一堂に集まりました。北の大地の恵みを堪能できます。今回のテーマは「だから、北海道はうまい！」です。





■博多阪急 催事営業部・小野 晋司さん「素材や製法といった北海道独自の秘密を探って、お客様にお届けして、なるほど、だから北海道はうまいんだという言葉を引き出したくてスタートしました。」

こちらは、道北の猿払村（さるふつむら）から届いた「赤玉ホタテ」です。獲れる確率が1000分の1とされる貴重なホタテです。北海道産のイクラや毛ガニもたっぷりのったぜいたくな一品で、博多阪急限定の海鮮弁当です。



■八木菜月アナウンサー

「ホタテが本当に濃厚で、甘味が強くておいしいです。肉厚なので、かむほどにジュワーっとうま味が広がって最高です。」

さらに、こだわりの素材を使ったスイーツもずらりと並んでいます。



こちらは、富良野で収穫されたメロンをぜいたくに使った生メロンタルトです。この品種は今が旬だということです。



■八木アナウンサー

「良い香りがしています。おいしいです。メロンがすごく甘くて、みずみずしいです。チーズタルトもメロン風味になっていて、さっぱりとした生クリームとよく合います。濃厚です。」



■買い物客

「さすが北海道という感じ。大地の香りがします。」

「コロッケ、ハンバーガー。串も食べたし、お土産もけっこう買いました。めちゃくちゃ楽しかったです。」



博多阪急の「冬の北海道物産大会」は、11日まで楽しめます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年11月5日午後5時すぎ放送