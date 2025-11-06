漫画『夜廻り猫』が泣ける理由。猫が教えてくれた”生きてるだけでいい”という無言の優しさ

漫画『夜廻り猫』は、作者である深谷かほるさんが2015年、Twitter（現X）で連載をしたことがきっかけで誕生した。ストーリーテラーは猫・遠藤平蔵。涙の匂いを頼りに、「泣く子はいねが〜」と呟きながら夜の街を歩く。そして“涙の匂い”を嗅ぎつけると、平蔵はその元へ。そこにいるのは、人間や動物。時には亡き霊もいる。 “涙の匂い”の原因は、家族や学校、会社、恋人、孤独、永遠の別れなどさまざま。彼らはそれぞれに“痛み”を抱えているのだ。

平蔵はそんな彼らにそっと寄り添い、彼らの言葉に耳を傾ける。そして平蔵と出会った登場人物たちは、会話を通じて自らで何かに気づいてゆく。

『夜廻り猫』の名作をプレイバック。「猫との絆」をテーマにしたエピソードを紹介する。

乳がんを患った女性が公園で

乳がんの手術をした女性が、病院帰りに公園を通ると、1匹の仔猫がふらつきながら近寄ってきた。彼女はどうしても見過ごすことができず、動物病院へと連れて行く。 そこで医師から、猫には脳に異常があること、耳が聞こえていないことを告げられる。 彼女は仔猫をまおと名付け、家族として迎え入れることに。 しかし、脳に障がいもあれば耳も聴こえない猫だ。ジャンプもできないし、抱こうとすると大暴れ。女性はコミュニケーションがうまく取れないことに苦戦する。

思い描くような猫との生活とは程遠いものの、まおの日常を見ているうちに、女性はあることに気づく――。

そうか、生きてるだけでいいんだ

脳に障がいがある上に、音のない世界で生きるまお。できないことばかりだが、ボールを投げれば楽しそうに戯れるし、他の猫（重郎）に興味津々で近づいていく姿は実に楽しげだ。女性はそんなまおを見て呟く。

「いるだけで癒やしてくれる」

生きているだけでいいのだと、まおが気づかせてくれたのだ。女性は乳がんを患ってから、いつ再発するのか、そしてこれからの生活のことなど不安を抱えていたのかもしれない。そんな彼女にまおは生きる希望を全身で伝えていたのだ。

不器用な愛

そっと寄り添うように、あるいは少し離れた場所から見守るように、猫たちは不器用ながらも確かな思いやりを示しているのだ。

漫画『夜廻り猫』には、こうした人間と猫との間に生まれる絆の物語が数多く描かれている。 言葉を交わさずとも、互いの存在を確かめ合うように過ぎていく時間。 そこには、言葉を超えた温かいぬくもりが静かに流れている。

深谷かほる

福島県出身。2015年10月、Twitterにて『夜廻り猫』の連載を開始。以後、毎夜のように更新を続け、読者の共感を得る。2017年「夜廻り猫」で第21回手筭治虫文化賞短編賞、第5回ブクログ大賞の漫画部門大賞を受賞。

