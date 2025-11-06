【一覧表】次の選挙で落ちる自民党議員はコイツだ！驚きのシミュレーション結果が明らかに

間近に迫る自民党と公明党の「全面戦争」

自民党と日本維新の会による連立政権が発足したが、連立の合意書に盛り込まれた「一割を目標に衆議院議員定数を削減する」という方針をめぐって与野党の綱引きが続いている。

「比例区のみ削減するということであれば、うちへの宣戦布告だ。全面戦争になる」

比例代表の議席数が多い公明党の関係者はこう息巻く。

四半世紀以上にわたる自民党と公明党の連立関係が解消されたが、選挙区によっては人物本位での選挙協力の余地はまだ残されていた。

両党はこれまで選挙のたびに、公明党が小選挙区で自民党候補への投票を呼びかける一方、自民党も比例で公明党への投票を呼びかける選挙協力を行ってきた。自民党議員たちも、「26年間、選挙をともに戦ってきた信頼関係がある。地域によって選挙協力は続いていくだろう」と楽観視していた。

ところが、定数削減の議論で状況は一変した。冒頭の公明党関係者は、「すべての選挙区で協力を引き揚げる可能性が高い」と憤る。

公明党の支持母体である創価学会は、高齢化に伴い集票力に陰りがみられる。それでも、「1小選挙区あたり、最低でも1万票の『公明票』をもつ」（全国紙政治部記者）とされている。

1万票の「公明票」がなくなると……

そこで本誌は、公明党の支援を失った場合、次の総選挙でどれほどの自民党議員が落選するかを試算した。方法はシンプルだ。前回'24年の衆院選で小選挙区から当選を果たした自民党候補の得票から、公明票の1万票を差し引く。

すると前回、自民党候補が当選した132選挙区のうち、約2割の25選挙区で、次点の候補者に逆転されることがわかった。リスト化したのが、下の図だ。現役閣僚など「大物」の名前もある。

もちろん選挙は地域の事情にも大きく左右される。ここからは各選挙区の情勢も加味して、落選が予想される議員を見ていこう。

北海道では武部新氏（北海道12区）の名前が挙がっているが、地元関係者は「公明党さんとは、自民党幹事長を務めた父・勤さんからの付き合いで、関係は強固」と協力関係が続いていくとみる。

しかし、懸念材料もある。

「自民比例の中村裕之氏が、北海道4区から出馬しようと動き出した。4区は自公連立の象徴として公明党に譲った選挙区。選挙協力は都道府県単位でなされるため、中村氏の行動が学会員の感情を逆撫でし、関係に亀裂が入る危険性がある」（自民党関係者）

「石破おろし」の急先鋒・笹川博義氏（群馬3区）は、「毎回僅差で、公明票を少しでも取りこぼすと厳しい」（前出・政治部記者）が、「相手候補の長谷川嘉一氏は共産党から支援を受けており、公明党からすると拒否感がある」（同）のが唯一の救い。

後編記事『【リスト付き】あの現職閣僚や旧安倍派幹部もことごとく落ちる…！次の選挙で「落選する議員一覧」』へ続く。

「週刊現代」2025年11月10日号より

