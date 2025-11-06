佳子さまがイベントで身につけていた「ワンピースとイヤリング」、その意外な「ブランド名とお値段」

TPOに完璧に合わせた服

「佳子さまのファッションは、さまざまな意味ですばらしいと思います。

まず、出席するイベントや行事にぴったりと寄り添うような服装やアイテムをいつも選んでおられる。そのファッションからはさまざまな思いやメッセージを読み取ることができます。

しかも、そのようにしてファッションに思いを込めつつも、メッセージだけに偏重することなく、見た目にも美しく、洗練された装いを実現していらっしゃいます。

これはかなり難しいことだと思いますが、それを自然にこなしておられる。しかも、おしゃれを心から楽しまれている雰囲気があるのもすばらしい。注目が集まるのもうなずけます」（ファッションジャーナリスト）

秋篠宮家の次女・佳子さま（30歳）と言えば、「皇室のファッションリーダー」である。

このファッションジャーナリストが語る通り、お出ましの際にはそのファッションに注目が集まるのがつねだが、この秋もさまざまなファッションを見せてくれている。

たとえば、10月28日に開催された「日本中近東アフリカ婦人会」が主催する「第22回チャリティーバザー」。このイベントでは、あざやかなライトブルーのトップスに、花柄のロングスカートを身につけて登場した（下の写真）。

「このイベントは、中東やアフリカの国々の文化を日本の人々に知ってもらい、両地域の交流を深めるためのものだと聞いています。

この日の佳子さまのトップスのあざやかな水色はアフリカの国々の美しい空を思い起こさせるものですし、オレンジの地に水色や黄緑といった花が敷き詰められたスカートの柄は、大胆なデザインとあざやかな色使いを特徴とするアフリカの伝統柄と呼応するような雰囲気があります。

たとえば、（上写真の）おとなりのアフリカ系の女性の服ともよく合っていて、アフリカとの相互理解をはぐくむ場にピッタリのファッションだと思います。

一方で、大胆な色使いではありますが、かといって派手にはなりすぎていない。皇族らしい、上品なつつましさも感じさせるという絶妙なバランスです」（同）

さらに、10月19日にガールスカウトの活動を紹介する「ガールズメッセ」に参加したときのファッションにも、注目すべきところがあったという。

前出のジャーナリストがつづける。

「この日、佳子さまが身につけていたのは、『ピンキーアンドダイアン』というブランドの水玉のワンピースと見られます（下写真）。定価は5万円ほど（正確には4万9500円）。

すそのプリーツのおかげでフォーマルになりすぎず、ガールスカウトというアウトドア活動に励む方たちの集まりによく合う雰囲気だったのではないでしょうか。

さらに、イヤリングの赤とヒールの赤、ハンドバッグの赤が、統一感のある差し色になっているのも美しいですね」

被災地への思い

くわえて、もう一つ注目すべきなのは、佳子さまがつけていたイヤリングである。

「このイヤリングは石川県輪島市の『ヌシヤ株式会社』という企業が『天然うるし珠ピアス／イヤリング（漆珠10mm）』という名前でオンライン販売しているものです。価格は5500円。

同社は『身につける伝統工芸』をテーマに、伝統工芸である輪島塗りの職人さんたちとコラボレーションしてアクセサリーをつくっています。

佳子さまは今年6月のブラジル訪問などでも、今回つけていたものと色違いの同社のイヤリングをつけていました。

2024年の能登半島地震で被害を受けた輪島市の伝統工芸を、少しでも応援したいという思いもあるのではないかでしょうか」（同）

さらに、ある皇室ジャーナリストはこう語る。

「被災地への支援、あるいは防災への取り組みは、天皇ご夫妻の長女である愛子さまの一つのライフワークになりつつあるとも言われています。

佳子さまのイヤリングは、愛子さまと歩調を合わせる意図があるわけではないとは思います。しかし、愛子さまと佳子さまはもともと仲がよいとされていますし、お二人がこうして被災地支援という意味で同じ方向を向いていることがほんのりと示唆されるというのは、すばらしいことだと思います」

たかがファッションとあなどるながれ。佳子さまのファッションは、多くの人を勇気づける力をもっていそうだ。

