KEYUCAの新作インナーで冬支度♡「H保湿Uネック発熱綿混あたたかインナー」

秋の終わりから急に訪れる冬の寒さ。そんな季節の変わり目にぴったりなのが、KEYUCAの「H 保湿Uネック発熱綿混あたたかインナー8分袖」です。保湿と発熱のダブル機能を備えたインナーは、薄手でもしっかり暖かく、動きやすい設計で快適な着心地を実現。家事や通勤、子育てなど、どんな日常シーンにも寄り添う一枚です。短い秋を過ぎたら、早めの“インナー衣替え”を始めてみませんか？

保湿×発熱素材でしっとり、じんわり温もり



KEYUCAの新作「H 保湿Uネック発熱綿混あたたかインナー8分袖」（税込2,189円）は、レーヨン65％・綿30％・ポリウレタン5％の綿混素材を使用。

汗などの水分を吸収して発熱する「発熱綿混素材」に加え、乾燥が気になる季節にうれしい保湿機能をプラスしました。

薄手で伸縮性があり、肌にしっとりなじむ心地よさ。チャコールグレー・ワイン・グレーベージュの3色展開で、シンプルなUネックデザインは重ね着にも最適です。

「BROS by WACOAL MEN」×「CITEN」♡ユニセックスパンツ

動きやすくズレにくい、快適設計が魅力



肩や腕が動かしやすく、ズレにくい設計も嬉しいポイント。家事や育児、オフィスワークなど、さまざまなシーンで快適に着られるよう細部までこだわられています。

軽くてゴワつかないので、ニットやシャツの下にもすっきりフィット。体に寄り添うフィット感で、動きながらも温もりをキープしてくれます。

秋冬の冷え対策インナーとして、一枚持っておくと重宝する万能アイテムです。

ナイトインナーで“夜の冷え”もケア



タートルネック

フレンチ袖

夜のリラックスタイムには、「H 保湿綿混ナイトインナー」シリーズもおすすめ。

体を動かしやすい設計と、シルク由来の保湿加工（シルクフィブロイン加工）で、肌に溶け込むようなやわらかさを実現しました。

「タートルネック」（税込3,289円）は首元まで包み込む温もりが魅力、「フレンチ袖」（税込1,980円）は季節を問わず着られる万能タイプ。

どちらも肌触りのよい綿混生地で、上質な眠りをサポートします。

心地よい冬を迎える、あたたかインナー習慣



寒暖差のある季節こそ、肌にやさしく温もりを届けてくれるインナー選びが大切です。KEYUCAの「H 保湿Uネック発熱綿混あたたかインナー」は、忙しい毎日の中でも快適に過ごせる冬の味方。

ナイトインナーと合わせて使えば、日中も夜も“乾燥知らずのぬくもり”に包まれます。おしゃれも快適さも叶えるKEYUCAのインナーで、冬をあたたかく乗り切りましょう♡