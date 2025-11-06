大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するトミー・エドマン選手の妻のエドマン・クリスティンさんが2025年11月3日、自身のインスタグラムを更新。ワールドシリーズ制覇後のグラウンドでの夫婦ショットを披露した。

「Back to back CHAMPS」

ドジャースは日本時間2日、カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を5-4で制し、ワールドシリーズ2連覇を達成した。

クリスティンさんは、「Back to back CHAMPS」といい、第7戦後のグラウンドでの一幕だろう、夫婦で寄り添う2ショットを投稿。また、優勝記念の「CHAMPIONS」の文字がデザインされたキャップの写真も公開した。

インスタグラムに投稿された写真では、黒いアウターで、黒いブーツをあわせたブラックコーデ。エドマン選手は優勝記念のグレーのTシャツ姿で、肩を寄せ合い、笑顔をみせていた。

クリスティンさんは、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズでドジャースが優勝後の10月19日の投稿では、子供を抱き抱え、エドマン選手と熱いキスを交わすラブラブショットも投稿していた。