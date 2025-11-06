12星座占い2025年11月の運勢「山羊座（やぎ座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い11月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）11月の「山羊座（やぎ座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「山羊座（やぎ座）」さんの11月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！
山羊座（やぎ座：12月22日〜1月19日）
全体運
新しい出会い、懐かしい再会があり、楽しい月となりそうです。趣味や自分自身の頑張る方向性も見えてきたり、充実感も感じられそうです。人との出会いやコミュニケーションを取る機会が多い分、悩み事も出やすい月となりそうなので、1人の時間も大切にしましょう。
恋愛運
出会いが広がりやすくモテ期のような運気です。積極的にコミュニケーションを取っていくことを心掛けましょう。
仕事運
調子良く進められたり、仕事面でもコミュニケーションが活発な運気ですが、仕事の頑張りすぎには注意をしましょう。
ワンポイントアドバイス
今月は完璧を求めすぎないことが大切です。肩の力は抜くように心掛けましょう。
■監修者プロフィール：莉瑠（リル）
占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
