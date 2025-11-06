今季まで巨人に１０年間所属した重信慎之介外野手（３２）が６日に自身のインスタグラムを更新し、現役引退を報告した。「上手くいかない事がほとんどでしたが、嬉しいことも悔しいことも沢山経験させていただきました。そのすべてが自分の財産であり、かけがえのない時間です」と振り返り、感謝の気持ちをつづった。

「この度、現役を引退することを決断しました」と書き出し「１０年前、夢と覚悟を胸にこの世界に飛び込み、毎日が挑戦であり、学びであり、戦いでした。上手くいかない事がほとんどでしたが、嬉しいことも悔しいことも沢山経験させていただきました。そのすべてが自分の財産であり、かけがえのない時間です」と振り返った。

「入団してから今日まで、たくさんの方々に支えられ、ここまで野球人生を歩んでくることができました。指導してくださった監督・コーチの方々、チームメイト、裏方の皆さん、そしてどんな時も応援してくださったファンの皆さん、本当にありがとうございました。皆さんの熱い声援、拍手、笑顔が、自分にとってどれだけ力になったことか。思うような結果が出せず苦しんだ日々も、皆さんの存在が前を向いて走る力になっていました」と周囲の支えに感謝した。

今後については「この１０年で培った経験を糧に、これからも人として成長し続けていきます。プロ野球という素晴らしい世界で生きてこられたことに誇りを持ち、これからも日々精進し、皆さんに少しでも恩返しできるよう頑張っていきます」とコメント。「これまで関わってくださったすべての方へ、心から感謝いたします。１０年間本当にありがとうございました」とファンにメッセージを寄せた。

重信は、今季は１軍でプロ最少１０試合の出場に終わり、２軍で多くの時間を過ごした。１０月６日に戦力外通告を受け、現役続行を希望していたが、ＮＰＢ球団のオファーがなく引退を決断した。身体能力の高さを生かして他分野のアスリートとしての挑戦を検討も断念。今後は詳細は未定だが、重信は「何か自分で事業を立ち上げたりしようと思っています」と新たな道に歩み出すという。

◆重信 慎之介（しげのぶ・しんのすけ）１９９３年４月１７日、千葉・佐倉市生まれ。３２歳。早実、早大を経て２０１５年ドラフト２位で巨人入団。１８年に中日・松坂大輔からナゴヤＤでプロ初本塁打。１軍では通算５８５試合で１８９安打、打率２割３分、７本塁打、５５打点、７０盗塁。１７３センチ、７４キロ。右投左打。