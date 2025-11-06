「ウェザーニュース」キャスター12人ズラリ それぞれの個性と魅力が詰まったカレンダー「チーム一丸となって」
気象情報番組「ウェザーニュースLiVE」でおなじみのウェザーニューズが、『ウェザーニュースキャスターカレンダー2026』を11月12日より販売する。YouTubeチャンネル登録者数150万人を超える人気を背景に、毎年好評の同シリーズが今年も登場。総勢12人のウェザーニューズキャスターが出演し、それぞれの個性と魅力が詰まったカレンダーとなっている。
【写真】キャスター12人ズラリ！特典のA4クリアファイル
カレンダーは卓上タイプと壁掛けタイプの2種類を展開。卓上カレンダーは週めくり仕様で、A6判・全56ページにわたりキャスターの笑顔やオフショットを収録。仕事机や家庭のデスクでも使いやすいサイズとなっている。一方、壁掛けカレンダーは月めくり仕様で、縦51.0センチ×横36.5センチの大型サイズ。1ヶ月ごとに1人のキャスターが登場し、迫力ある写真で部屋を華やかに彩るほか、集合写真も掲載されている。
販売は自社ECサイト「SORASHOP」やYouTubeストアのほか、今年は新たにTikTok Shopでも取り扱いを予定。卓上と壁掛けのセットを購入した場合、特典としてA4サイズのオリジナルクリアファイルが付属する。
小林李衣奈キャスターは、「撮影時、印象に残っていることは？」の質問に「さまざまなシチュエーションで、終始チームの皆さんが盛り上げてくださいました。合間にはモルックをして楽しんだ時間も、、！途中で雨が降った時間もありましたが、撮影終盤はしゅぴしゅぴ太陽が応援しに来てくれたことも印象に残っています」とコメント。「このカレンダーが、みなさんの毎日のちょっとした明かりになればうれしいです♪2026年も共に素敵な時間を過ごせますように…！」とメッセージしている。
白井ゆかりキャスターは「今年も撮影が数日にわたってありましたが、サポートも含め全日程参加させていただきました。晴れや曇り、雨までオールウェザーな撮影となり、その中でもキャスターやカメラマン、ヘアメイク、スタイリスト他スタッフが笑顔で楽しく撮影していたのが印象に残っています」。
「チーム一丸となって素敵なカレンダーを作ろうと気合が入っていて、特に表紙の撮影は布を上手く扱うのが難しく苦戦もしましたが『いいよいいよ〜！』と盛り上げてくれたり、アドバイスをもらって素敵な写真を撮ることができてよかったです！」と撮影を振り返り「今年も思いを込めて制作したカレンダーが完成しました！普段の番組ではなかなか見られないキャスターの素敵な表情もあるかもしれません♪ぜひ多くの方のお手元に届くと嬉しいです。そして2026年も毎日が少しでも明るく穏やかでありますように」と伝えている。
